A la question : Si vous ne deviez voir qu’un spectacle à Londres quel serait-il ? Nombreux sont ceux qui vous répondrons par ‘Le Roi Lion.’

Et pour cause… Doté de décors et d’une mise en scène encore jamais égalée, cette comédie musicale Disney vous transportera depuis votre siège jusqu’aux grandes plaines du Serengeti. Laissez-vous complétement dépayser par la magie de l’univers de ce spectacle aux rythmes des tambours et danses africaines.

Inspiré par le grand classique Disney, Le Roi Lion fit sa première à Broadway en 1997 pour ensuite faire ses débuts dans les théâtres de Londres en Octobre 1999, et depuis ce jour ne cesse de faire salle pleine et d’exploser au Box Office !

’ Il n’y a tout simplement rien qui puisse comparer au Roi Lion’ New York Times

’En sortant, on espère que toutes nos nuits aux théâtres nous fassent le même effet.’ Daily Mail

Réimaginée par la directrice Julie Taymor, la comédie musicale le Roi Lion explose sur un tableau de décors haut en couleur : S’enchaine des costumes aux tons éclatants, des masques solaires, des danses et chansons connus de tous. Avec pour trame narrative l’histoire émouvante de Simba, jeune lionceau destiné à devenir Roi de la Savane.

La musique composée par Elton John, paroles par Tim Rice, et la partition musicale de Hans Zimmer, le Roi Lion Disney figure des chansons comme ‘Je voudrai déjà être roi’ ‘L’histoire de la vie’ et bien d’autres…

La comédie musicale Disney le Roi Lion est depuis 18 ans le spectacle en tête des ventes au box-office et depuis tout ce temps ne cesse d’éblouir ses spectateurs, petits et grands !

Réserver vos billets en famille pour le Roi Lion, même à la dernière minute en quelques clics !