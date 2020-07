THEATRE DE LYCEUM, LONDRES

Le Lyceum Theatre est un théâtre de West End de 2 000 places situé dans la ville de Westminster, sur la rue Wellington, juste à côté du Strand. Il y a un théâtre portant ce nom dans la localité depuis 1765, et le site actuel a ouvert ses portes le 14 juillet 1834 sur un dessin de Samuel Beazley. Le bâtiment était unique en ce sens qu'il avait un balcon surplombant le cercle. Il a été construit par le partenariat de Peto & Grissell.



Le bâtiment actuel conserve la façade et le grand portique de Beazley, mais le théâtre est en grande partie à la conception de Bertie Crewe en 1904, restaurée en 1996 par Holohan Architects, après une longue période d'utilisation comme salle de bal de la Mecque.



Lyceum Theatre Histoire

Lyceum Theatre: Premières années



Le théâtre Old Lyceum a été construit en 1765 sur un site adjacent, et à la fin du 18ème siècle, des divertissements musicaux ont été donnés par Charles Dibdin. L'acteur célèbre David Garrick a également joué au Lyceum. Entre 1794 et 1809, le bâtiment a été utilisé comme un cirque, apporté par Philip Astley lorsque son amphithéâtre a été brûlé à Westminster, puis une chapelle, une salle de concert, et pour la première exposition de cire de Londres présentée par Madame Tussaud en 1802.



Le théâtre est devenu une maison «sous licence» en 1809, et jusqu'en 1812, il a été utilisé pour des représentations dramatiques par la Drury Lane Company après l'incendie de leur propre théâtre, jusqu'à l'érection du nouvel édifice. En 1816, Samuel Arnold a reconstruit la maison à un design de Beazley et l'a ouvert comme "The English Opera House", mais il a été détruit par un incendie en 1830. La maison était célèbre comme le premier théâtre de Londres à être éclairé au gaz et à la première londonienne de l'opéra de Mozart Cosi Fan Tutti. Au cours de cette période, la «Sublime Society of Beef Steaks», fondée en 1735 par le directeur du théâtre Henry Rich, vit au théâtre pendant plus de 50 ans jusqu'en 1867. Les membres, qui ne dépassent jamais vingt-quatre, se rencontrait tous les samedis soirs pour manger des biftecks ​​et boire du vin de porto.



Lyceum Theatre: Site actuel



En 1834, la maison actuelle s'ouvrait légèrement vers l'ouest, avec une façade sur la rue Wellington, sous le nom de "Théâtre Royal Lyceum et de l'Opéra anglais". Le théâtre a été de nouveau conçu par Beazley et a coûté £ 40,000. La nouvelle maison a défendu l'opéra anglais plutôt que les opéras italiens qui avaient joué plus tôt dans le siècle. Le compositeur John Barnett a produit un certain nombre d'œuvres dans les premières années du théâtre, y compris The Mountain Sylph (1834), crédité comme le premier opéra anglais moderne. Il a été suivi par Fair Rosamund en 1837 et Farinelli en 1839 (tous deux au Théâtre Royal, Drury Lane), et Blanche de Jersey ici en 1840. En 1841-43, le compositeur Michael Balfe a dirigé le théâtre et a produit l'Opéra National ici, mais le l'entreprise a finalement échoué. La maison devint alors associée à des adaptations des romans et des livres de Noël de Charles Dickens. Par exemple, une adaptation de Martin Chuzzlewit de Dickens donna lieu à plus de 100 représentations de 1844 à 1945, une longue période pour l'époque.



Le Lyceum a ensuite été dirigé par Madame Lucia Elizabeth Vestris et Charles James Mathews de 1847-55, qui ont produit les "fées" extravagances de James Planché avec des effets scéniques spectaculaires. L'adaptation par Tom Taylor d'A Tale of Two Cities, avec Dickens lui-même comme consultant, a été jouée en 1860, peu après la fin de sa publication en série et en volume. Charles Fechter, qui dirigea le théâtre de 1863 à 1867, favorisa également des productions spectaculaires. En 1866, The Long Strike de Dion Boucicault (son adaptation des romans de Manchester d'Elizabeth Gaskell Mary Barton et Lizzie Leigh) a été produit ici. Ethel Lavenu, la mère et la grand-mère des acteurs Tyrone Power, Sr. et Tyrone Power ont joué dans plusieurs pièces au théâtre dans les années 1860. W. S. Gilbert a produit trois pièces ici. En 1863, sa première pièce professionnelle, Oncle Baby, est premièred. En 1867, il présente sa pantomime de Noël, appelée Harlequin Cock Robin et Jenny Wren ... et, en 1884, il produit le drame Comédie et tragédie.



En 1889, le meilleur ténor dramatique italien, Francesco Tamagno, est apparu au Lyceum, chantant le rôle principal dans la première production londonienne de l'opéra Otello de Giuseppe Verdi.

Lyceum Theatre: Irving années



Sir Henry Irving

À partir de 1871, sous la direction de Hezekiah Linthicum Bateman et son épouse, Henry Irving est apparu au théâtre, entre autres choses, de nombreuses œuvres de Shakespeare. Irving a commencé avec le mélodrame français The Bells, un succès instantané dans lequel il a joué le bourgmestre hanté par les fantômes. La pièce a couru à des foules à guichets fermés pendant 150 nuits, ce qui était une course inhabituellement longue à l'époque. Charles Ier, en 1872, fut un autre succès qui dura 180 nuits. En 1874, Irving joue Hamlet au théâtre, peut-être son plus grand triomphe, qui dure 200 soirs. En 1878, après la mort de Bateman, Irving a pris la direction du théâtre de sa veuve. Le constructeur, le 28 septembre 1878, a signalé qu'il y avait une différence entre Irving et Mme Bateman concernant le personnel de la compagnie au Lyceum. "M. Irving aurait dit à Mme Bateman qu'il était résolu à avoir des acteurs pour agir avec lui, et non des poupées, sinon il ne jouerait plus au Lycée. le théâtre, et M. Irving prend sa place. " Mme Bateman est devenue la directrice du Sadler's Wells Theatre.



Ellen Terry en tant que Katherine dans Henry VIIIIrving a continué à jouer dans des pièces de théâtre, en particulier Shakespeare, jusqu'en 1902, engageant la co-star Ellen Terry pour toute cette période de 24 ans.Bram Stoker a travaillé entre 1878 et 1898 comme directeur du théâtre et Irving était l'inspiration réelle de Stoker pour le personnage du comte Dracula dans son roman de 1897, Dracula. Stoker espérait qu'Irving, avec ses gestes spectaculaires, ses manières de gentleman et sa spécialité dans les rôles de méchant, jouerait Dracula dans l'adaptation scénique de son roman. Cependant, Irving n'a jamais accepté d'apparaître dans la version scénique, bien que la pièce ait été produite au Lyceum.



Irving et Terry ont commencé avec Hamlet en 1878. Leur production de 1879 de The Merchant of Venice a duré 250 nuits, et le succès a suivi le succès dans le canon de Shakespeare ainsi que dans d'autres pièces importantes. Parmi les autres productions célèbres, on peut citer Much Ado About Nothing [13], La Dame de Lyon d'Edward George Bulwer-Lytton (1878), Roméo et Juliette, King Lear, The Lyons Mail de Charles Reade (1883), l'immensément populaire Faust de William Gorman Wills (1885, qui a même attiré des demandes de sièges réservés des étrangers), Macbeth (1888, avec la musique incidente par Sir Arthur Sullivan), Henry VII (1892), Becket par Alfred Tennyson (1893), King Arthur par J. Comyns Carr, avec la musique de Sir Arthur Sullivan (1895), [15] Cymbeline (1896) et Victorien Sardou et la pièce d'Émile Moreau, Madame Sans-Gêne (1897).



Quand Irving et Terry ont tourné en Amérique, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises à partir de 1883, le théâtre a joué avec de nombreux acteurs célèbres tels que Johnston Forbes-Robertson, Mme Patrick Campbell, Sarah Bernhardt et Eleanora Duse. Martin Harvey, un élève d'Irving y joua une saison en 1899. Benoît-Constant Coquelin apparut comme Cyrano de Bergerac à l'été 1898.

Lyceum Theatre: dernières années



En 1904, le théâtre a été reconstruit et richement orné dans le style rococo par Bertie Crewe, en ne conservant que la façade et le portique du bâtiment original. Le théâtre a présenté le music-hall et la variété, dans une tentative de rivaliser avec le Palace Theatre et le London Coliseum, mais cela n'a pas été un succès, et le théâtre est bientôt revenu à présenter le drame. De 1909-38 les frères Melville ont couru une série réussie de mélodrames spectaculaires. En 1919, d'autres modifications mineures au théâtre ont été faites par Edward Jones. Entre les guerres, les drames jouaient au théâtre pendant dix mois chaque année, suivis par les pantomimes de Noël, y compris la reine des coeurs en 1938. Le Lyceum était le dernier théâtre londonien à continuer la pratique précoce des pantomimes avec une arlequinade, un divertissement autonome de clowns, de jongleurs et de culbutes. La tradition s'est terminée avec la fermeture du théâtre en 1939.



En 1939, le conseil municipal de Londres a acheté le bâtiment, avec des plans pour le démolir pour faire place à l'amélioration de la route. Le théâtre a fermé cette année avec une performance historique de Hamlet dirigée par Sir John Gielgud (le grand neveu d'Ellen Terry). Les plans d'amélioration de la route se sont effondrés, et après la guerre, en 1951, il a été converti en une immense salle de bal et rouvert par Matthews and Sons, comme la salle de bal Lyceum. Beaucoup de grands groupes ont joué ici, y compris le groupe Oscar Rabin qui jouait fréquemment. Dans les années 1960 et 1970, le théâtre servait de lieu de concert et de télévision. Les Grateful Dead, les Clash, Bob Marley et The Wailers, Led Zeppelin, The Who, Emerson, Lake & Palmer, Colosseum, U2, Le Club des Smiths et de la Culture ont tous joué ici. Genesis a filmé une performance là-bas en mai 1980 pour être diffusée sur le Old Grey Whistle Test. Ces images apparaissent sur la réédition de CD / DVD 2007 de leur album 1980 Duke.



Side of the Lyceum Theatre en 2006, avec le rouge Le Roi Lion affiche visible. Un projet de réaménagement de Covent Garden par le GLC en 1968 a vu le théâtre sous la menace, avec les théâtres voisins Vaudeville, Garrick, Adelphi et Duchess. Une campagne active menée par Equity, le Syndicat des musiciens et les propriétaires de salles de cinéma sous les auspices de la campagne Save London Theatres a conduit à l'abandon du projet. En 1973, le théâtre a été protégé et classé Grade II * comme Intérieur malgré l'adaptation et l'altération pour l'utilisation actuelle de la salle de bal qui conserve une partie substantielle du travail de Crewe.



Le théâtre s'est assombri en 1986, après les performances de la promenade du Théâtre National (en 1985) de l'adaptation par Bill Bryden de la trilogie des Mystères. Brent Walker a loué le théâtre pendant ce temps mais a abandonné plus tard son bail, et en 1996 il a été reconstitué et reconverti en un théâtre pour de grandes comédies musicales ou opéra (avec une fosse d'orchestre convenablement grande) par Holohan Architects.



Le théâtre a accueilli la version musicale du Roi Lion depuis 1999.

Lyceum Theatre Productions récentes et actuelles



Jesus Christ Superstar (19 novembre 1996 - 28 mars 1998)

Oklahoma! (Février 1999 - Juin 1999)

Le Roi Lion (24 septembre 1999 - aujourd'hui)