Le Duchess Theatre est un théâtre situé dans le West End de Londres. Le théâtre a ouvert le 25 novembre 1929 et est l'un des plus petits cinémas du «West Proscenium». Il a 479 sièges sur deux niveaux.



Parmi les productions remarquables du Duchess Theatre, notons le Blithe Spirit de Noel Coward, qui a été transféré du Piccadilly Theatre au St. James Theatre avant de rejoindre le Duchess Theatre où il a enregistré 1 997 représentations en 1942. The Dirtyest Show in Town de Tom Eyen, qui a couru pour un peu moins de 800 représentations dans les années 1970. Oh! Calcutta! transféré au Théâtre de la Duchesse du Théâtre royal en décembre 1974 et y est resté jusqu'en 1980.



The Players Theatre Company a présenté son programme de musique victorienne Late Joys entre 1987 et 1990, qui a été transféré à la duchesse du Théâtre Apollo en octobre 1992 et y est resté jusqu'au 1er mars 1997.



The Herbal Bed de la Royal Shakespeare Company de Peter Whelan a duré six mois d'avril à octobre 1997.