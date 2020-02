THEATRE APOLLO VICTORIA, LONDRES

Le théâtre Apollo Victoria est un théâtre sur Wilton Road près de la gare Victoria à Londres. Le bâtiment a été conçu comme un «super-cinéma» par E. Warmsley Lewis en 1930 dans un style art déco frappant. Le cinéma cependant, fermé en 1975, mais il devait rouvrir six ans plus tard comme un théâtre, avec un concert de Shirley Bassey fournissant la soirée d'ouverture.



L'Apollo Victoria Theatre a été à la maison pendant dix-huit ans à la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Starlight Express, pour laquelle le théâtre a été largement remanié pour accueillir une patinoire de patinage à plusieurs niveaux. Le 12 janvier 2002, peu avant le 18ème anniversaire de l'émission, Lloyd Webber a décidé d'arrêter le spectacle afin d'ouvrir sa nouvelle production de Bombay Dreams de AH Rahman à The Apollo Victoria, qui a été présentée en première mondiale le 19 juin 2002. La production originale, qui mettait en vedette Raza Jaffrey, a duré deux ans avant de se terminer le 13 juin 2004 après plus de 1 500 représentations réussies.



L'Apollo Victoria Theatre accueille actuellement le succès de Wicked sur Broadway, qui a fait ses débuts à Apollo Victoria West End en 2006 et a battu tous les records depuis. En janvier 2011, les productions itinérantes de Wicked, en provenance de Londres, de Broadway et de Londres, ont battu en même temps les records qu'elles détenaient pour le record hebdomadaire. La production Apollo Victoria London de Wicked a été vue par plus de 2 millions de spectateurs.





L'un des plus grands théâtres de la capitale, l'Apollo Victoria Theatre de Londres, a une capacité stupéfiante de 2 208 personnes.





Apollo Victoria Theatre: productions récentes



Le son de la musique (17 août 1981 - 18 septembre 1982)



Camelot (23 novembre 1982 - 5 février 1983)



Un violon sur le toit (28 juin 1983 - 29 octobre 1983)



Starlight Express (27 mars 1984 - 12 janvier 2002)



Bombay Dreams (19 juin 2002 - 13 juin 2004)



Fièvre du samedi soir (du 2 juillet 2004 au 18 février 2006)



Movin 'Out (28 mars 2006 - 17 juillet 2006)





Apollo Victoria Theatre: Production actuelle



Wicked (septembre 2006 -)