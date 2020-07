Le Théâtre de Cambridge: Histoire



Le Cambridge Theatre West End occupe un site d'angle dans Earlham Street face à Seven Dials, dans le quartier londonien de Camden. Construit en 1929-30, il a été conçu par Wimperis, Simpson et Guthrie. La décoration intérieure du Cambridge Theatre est en partie réalisée par Serge Chermayeff, avec des frises intérieures en bronze du sculpteur Anthony Gibbons Grinling. Le théâtre est construit en acier et béton et se distingue par les lignes élégantes et propres utilisées dans son design. Le Cambridge a été rénové en 1950 - le décor original en or et en argent a été peint en rouge, et des candélabres et des lustres ont été ajoutés. En 1987, afin de restaurer le décor d'origine, le théâtre fut à nouveau rénové, cette fois par Carl Toms. Le théâtre a un hall d'entrée circulaire, avec la frise en bronze de Grinling représentant des figures nues dans des poses d'exercice, le thème continue dans le hall principal, avec des nus dansant, des pilastres en marbre et des éclairages dissimulés.



The Cambridge Theatre: Productions notables



Joan Sims dans Breath of Spring de Peter Coke, 1958, Tommy Steele dans Half a Sixpence, 1963, Bruce Forsyth dans Little Me, 1964, The Black Mikado (1975-1976) et à la fin des années 1970 la comédie musicale Kander et Ebb Chicago qui a couru pour 590 représentations. Plus récemment, la comédie musicale rock'n'roll Return to the Interbidden Planet, basée sur The Tempest de Shakespeare et utilisant des chansons des années 1950 et 1960, a ouvert ses portes en septembre 1989 et a duré jusqu'au début de 1993, remportant le Prix Olivier du meilleur nouveau style musical. le favori, Mlle Saigon. Le Cambridge a également accueilli la comédie musicale extraordinairement populaire de Chicago jusqu'en août 2011 quand il a été transféré au Garrick Theatre et a depuis joué sa dernière saison dans le West End.



Le Cambridge Theatre appartient aux Really Useful Theatres d'Andrew Lloyd Webber.

Cambridge Theatre: Productions récentes



Grease (24 octobre 1996 - 11 septembre 1999) de Jim Jacobs et Warren Casey, avec Shane Richie et Ben Richards



Les grandes boules de feu (6 octobre 1999 - 18 décembre 1999)



The Beautiful Game (26 septembre 2000 - 1er septembre 2001) par Andrew Lloyd Webber et Ben Elton



Fame (20 septembre 2001 - 31 août 2002)



Notre Maison (28 octobre 2002 - 16 août 2003) par Madness et Tim Firth



Jerry Springer - The Opera (14 octobre 2003 - 19 février 2005), avec David Soul



Quelque chose de méchant vient de cette façon (2 juin 2005 - 2 juillet 2005), avec Derren Brown



Danser dans les rues (19 juillet 2005 - 22 avril 2006)



Chicago (27 avril 2006 - 27 août 2011)





Cambridge Theatre: Production actuelle



Matilda la comédie musicale (24 novembre 2011-)