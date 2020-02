Le Garrick Theatre ouvre ses portes le 24 avril 1889 avec The Profligate, une pièce d'Arthur Wing Pinero. Dans ses premières années, il s'est spécialisé dans la performance du mélodrame, et aujourd'hui le théâtre est une maison de réception pour une variété de productions. Le théâtre porte le nom de David Garrick, considéré comme l'acteur shakespearien le plus influent.



Le théâtre Garrick a été conçu par Walter Emden, et CJ Phipps a été nommé consultant pour aider à la planification du site difficile, qui comprenait une rivière souterraine. À l'origine, le Garrick comptait 800 places réparties sur 4 niveaux, mais le niveau de la galerie (en haut) a depuis été fermé et la capacité d'accueil réduite à 656 places.



Associées pour la plupart à des comédies ou à des comédies dramatiques, les récentes productions au Garrick Theatre de Londres comprennent No Sex Please We British, qui a ensuite été transféré au Duchess Theatre en août 1986. Le 24 octobre 1995, le Royal National Theatre reçoit plusieurs prix. La production de An Inspector Calls de JB Priestley a débuté au Garrick, après avoir joué des saisons réussies aux théâtres Lyttelton et Olivier du Royal National Theatre, au théâtre Aldwych et à une saison à Broadway.



La comédie à la française de Sydney Grundy, A Pair of Spectacles, a ouvert ses portes au Garrick Theatre en février 1890. Mme Patrick Campbell a joué cinq ans plus tard dans The Notorious Mrs. Ebbsmith de Pinero. Par la suite, le théâtre subit une courte période de déclin jusqu'à ce qu'il soit loué par Arthur Bourchier, dont la femme, Violet Vanbrugh, a joué dans une série de productions à succès allant de la farce à Shakespeare [3]. En 1900, le théâtre a accueilli The Wedding Guest de J. M. Barrie. Rutland Barrington a présenté plusieurs œuvres scéniques au Garrick, dont sa populaire «pièce de fée» intitulée Water Babies en 1902, basée sur le livre de Charles Kingsley, avec de la musique d'Alfred Cellier, entre autres. La seule pièce réellement créée en premier par W. S. Gilbert ici était Harlequin et le Dilemme de Fée un "Pantomime Domestique" (1904).



En 1921, Basil Rathbone a joué le Dr. Lawson dans The Edge of Beyond au Garrick Theatre de Londres, et l'année suivante, Sir Seymour Hicks est apparu dans sa propre pièce, The Man in Dress Clothes. En 1925, Henry Daniell y joua le rôle de Jack Race dans Cobra et y apparut de nouveau sous le nom de Paul Cortot dans Marriage by Purchase en mars 1932.



Le théâtre Garrick: Menaces et rénovation



Un projet de réaménagement de Covent Garden par le GLC en 1968 a vu le théâtre menacé, ainsi que les théâtres voisins Vaudeville, Adelphi, Lyceum et Duchess. Une campagne active menée par Equity, le Syndicat des musiciens et les propriétaires de salles de cinéma sous les auspices de la campagne Save London Theatres a conduit à l'abandon du projet. L'auditorium de la feuille d'or a été restauré en 1986 par le scénographe Carl Toms et, en 1997, la façade avant a été rénovée.



En 1986, The Garrick Theatre est racheté par le Stoll Moss Group et, en 2000, devient Really Useful Theatre lorsque Really Useful Group d'Andrew Lloyd Webber et Bridgepoint Capital rachètent Stoll Moss Theatres Ltd. En octobre 2005, Nica Burns et Max Weitzenhoffer Il acheta le Garrick Theatre et devint l'un des cinq théâtres exploités sous le nom de Nimax Theatres Ltd, aux côtés du Lyric Theatre, du Apollo Theatre, du Vaudeville Theatre et du Duchess Theatre.



Les productions plus récentes sont énumérées ci-dessous et incluent No Sex Please, Nous sommes britanniques (1982), qui a joué pendant quatre ans au théâtre avant d'être transféré au Théâtre de la Duchesse en 1986. Le 24 octobre 1995, le Royal National Theatre la production de An Inspector Calls de JB Priestley a ouvert ses portes ici, après avoir joué des saisons réussies aux théâtres Lyttelton et Olivier du Royal National Theatre ainsi qu'au Théâtre Aldwych et à une saison à Broadway.

LES PRODUCTIONS DU THEATRE GARRICK



1978 - Le thriller d'Ira Levin Deathtrap commence une longue série jusqu'en 1981.



1982 - Pas de sexe S'il vous plaît, nous sommes britanniques transférés du théâtre Strand et restons jusqu'en 1986.



1986 - Judi Dench et Michael Williams dans Mr et Mme Nobody.



1989 - Rupert Everett et Maria Aitken dans un autre Coward, The Vortex; et Our Country's Good de Timberlake Wertenbaker transférés du Royal Court Theatre.



1990 - Les courtes saisons de Bent avec Ian McKellen et Michael Cashman et Frankie Howerd à son Tittermost sont suivies par le premier grand transfert West End du théâtre Almeida nouvellement géré avec The Rehearsal de Jean Anouilh.



1993 - On the Piste de John Godber et One Man de Steven Berkoff.



1995 - Le Live Bed Show avec Paul Merton et Caroline Quentin, la production Abbey Theatre de The Plough and the Stars de Sean O'Casey et Clarke Peters dans Unforgettable - L'histoire de Nat King Cole, précèdent l'arrivée du An National Inspire , qui a commencé sa deuxième saison prolongée dans le West End.



2002 - La première production britannique de This is Our Youth joue deux saisons de chaque côté d'une course réussie du lieutenant d'Inishmore.



2003 - Le quatrième casting de This is Our Youth, suivi par Jus 'Like That!', Ross Noble et Wait Until Dark.



2004 - Ricky Gervais crée son dernier film, Politics, suivi d'une reprise de Oleanna de David Mamet et The Solid Gold Cadillac, avec Patricia Routledge et Roy Hudd.



2005 - Anniversaire avec Sheila Hancock, Elmina's Kitchen de Kwame Kwei-Armah, On The Ceiling avec Ralf Little, On ne sait jamais avec Edward Fox



2006 - Vol au-dessus du nid de coucou avec Christian Slater et Alex Kingston, Jeffrey Bernard est Unwell avec Tom Conti, Amy's View avec Felicity Kendal



2007 - La jeune actrice britannique Billie Piper fait ses débuts sur scène dans une nouvelle production de Treats, Bad Girls: The Musical, Absurd Singular



2008 - Peter Pan - El Musical, Le lecteur de l'esprit de Derren Brown - Une soirée de merveilles, et Zorro



2009 - Une petite musique de nuit transférée de la chocolaterie Menier, The Mysteries - Compagnie de théâtre Isango Portobello, Arturo Brachetti's Change



2010 - The Little Dog Laughed interprété par Tamsin Greig, Rupert Friend, Gemma Arterton et Harry Lloyd, All the Fun of the Fair, un juke-box basé sur les chansons de David Essex, When We Are Married avec Maureen Lipman et Roy Hudd



2011 - The Hurly Burly Show une revue burlesque contemporaine mettant en vedette Miss Polly Rae, et en mai Pygmalion sera transféré du Chichester Festival Theatre avec Rupert Everett, Kara Tointon et Dame Diana Rigg



2011 - Transferts de Chicago du Théâtre Adelphi



2012 - Loserville, d'Elliot Davis et James Bourne, avec Aaron Sidwell et Lil Chris.





Le théâtre Garrick: production actuelle



2013 - Transferts du Rock of Ages du théâtre Shaftesbury.