Her Majesty's Theatre est un théâtre du West End, à Haymarket, dans la ville de Westminster, à Londres. Le bâtiment actuel a été conçu par Charles J. Phipps et a été construit en 1897 pour l'acteur-manager Herbert Beerbohm Tree, qui a créé l'Académie Royale d'Art Dramatique au théâtre. Dans les premières décennies du 20ème siècle, Tree a produit des productions spectaculaires de Shakespeare et d'autres œuvres classiques, et le théâtre a accueilli des créations de grands dramaturges tels que George Bernard Shaw, J. M. Synge, Noël Coward et J. B. Priestley. Depuis la Première Guerre mondiale, la grande scène plate a rendu le théâtre adapté à des productions musicales à grande échelle et le théâtre s'est spécialisé dans l'accueil de comédies musicales. Le théâtre a été le théâtre de comédies musicales record, notamment la sensation de la Première Guerre mondiale Chu Chin Chow] et la production actuelle, The Phantom of the Opera d'Andrew Lloyd Webber, qui joue continuellement chez Sa Majesté depuis 1986.



Le théâtre a été créé par l'architecte et dramaturge John Vanbrugh, en 1705, sous le nom de Queen's Theatre. Le drame légitime non accompagné par la musique était interdit par la loi dans tous les deux théâtres de brevet de Londres excepté, et ainsi ce théâtre est devenu rapidement un opéra. Entre 1711 et 1739, plus de 25 opéras par George Frederick Handel premièred ici. Au début du 19ème siècle, le théâtre a accueilli la compagnie d'opéra qui devait se déplacer au Théâtre Royal, Covent Garden, en 1847, et a présenté les premières représentations londoniennes de La clemenza de Tito de Mozart, Così fan tutte et Don Giovanni. Il a également accueilli le Ballet du théâtre de Sa Majesté au milieu du 19ème siècle, avant de revenir à accueillir les premières de Londres des opéras célèbres tels que Carmen de Bizet et Ring Cycle de Wagner.



Le nom du théâtre change avec le genre du monarque. Il est devenu le King's Theatre en 1714 à l'avènement de George I. Plus récemment, le théâtre a été connu sous le nom de théâtre de Sa Majesté de 1901 à 1952 et il est devenu le théâtre de Sa Majesté lors de l'avènement d'Elizabeth II. La capacité du théâtre est de 1 216 sièges, et le bâtiment a été classé Grade II * par English Heritage en janvier 1970. Really Useful Group Theatres possède le théâtre depuis 2000.

Théâtre de Sa Majesté: Histoire



La fin du 17ème siècle était une période de rivalité intense parmi les acteurs de Londres, et en 1695 il y avait une division dans la compagnie unie, qui avait un monopole sur la représentation de théâtre à leurs deux théâtres. Le dramaturge et architecte John Vanbrugh y vit l'occasion de rompre le duopole des salles de cinéma et, en 1703, il fit l'acquisition d'un ancien écurie, au prix de £ 2000, pour la construction d'un nouveau théâtre sur le Haymarket. Il a été rejoint dans l'entreprise par son principal associé et directeur William Congreve et une coopérative d'acteurs dirigée par Thomas Betterton.



Sa Majesté Theatre a fourni la première alternative au Théâtre Royal, Drury Lane, construit en 1663 et le Lincoln's Inn, fondé en 1660. Le site du théâtre est le deuxième plus ancien site de ce genre à Londres qui reste en usage.



Théâtre de Sa Majesté Théâtre Vanbrugh: 1705-1789

La terre pour le théâtre a été retenue sur un bail renouvelable en 1740 et a été finalement possédée, comme c'est aujourd'hui, par le domaine de la Couronne. La construction a été retardée par la nécessité d'acquérir la façade de la rue, et une entrée à trois travées a conduit à une coque de brique de 130 pieds (39,6 m) de long et 60 pieds (18,3 m) de large. Colley Cibber a décrit les installations de l'auditoire comme somptueuses, mais les installations pour jouer pauvres.



À l'avènement de George Ier en 1714, le théâtre fut rebaptisé King's Theatre et resta ainsi nommé au cours d'une succession de monarques masculins qui occupèrent le trône.



Le théâtre de Sa Majesté a brûlé le 17 juin 1789 pendant les répétitions du soir, et les danseurs ont fui le bâtiment alors que des poutres tombaient sur la scène. Le théâtre de Sa Majesté a été reconstruit et rouvert le 26 mars 1791 avec une exécution privée de divertissement de chanson et de danse, mais n'a pas été ouvert au public. Les représentations publiques n'ont pas repris avant janvier 1793.



Le théâtre de Sa Majesté a de nouveau été incendié en 1867 lorsque, dans la nuit du 6 décembre 1867, le théâtre a été incendié. Pensé pour avoir été causé par un poêle surchauffé, seuls les murs nus du théâtre sont restés, et la plupart des magasins adjacents ont subi des dommages. La Royal Opera Arcade, sur le côté ouest, a survécu avec seulement des dommages superficiels.

Her Majesty's Theatre Londres: Architecture



Sa Majesté a été conçue comme une paire symétrique avec l'Hôtel Carlton et le restaurant sur le site adjacent. L'hôtel cependant, a été démoli et l'espace est maintenant occupé par New Zealand House.



La façade formait trois parties, chacune de neuf travées. Les bâtiments s'élevaient à quatre étages, avec des étages de grenier au-dessus, surmontés de grands dômes carrés dans un style inspiré par la Renaissance française. Le théâtre a une colonnade corinthienne au premier étage, s'élevant à la seconde, formant une loggia devant le foyer du cercle. Le théâtre se situe sur un axe est-ouest. L'intérieur a été conçu par l'architecte consultant, W. H. Romaine-Walker (1854-1940). Les stalles et la fosse étaient entrées au niveau du sol, avec deux gradins partiellement en porte-à-faux au-dessus de la robe et des cercles familiaux au premier niveau, et un cercle supérieur, un amphithéâtre et une galerie au-dessus. Au total, il y avait 1 319 sièges. L'opinion contemporaine était critique du projet. Edwin Sachs a écrit dans son guide des théâtres de 1897: «Le traitement est considéré comme étant de style Renaissance française et la pierre a été utilisée partout, mais le détail ne peut pas être qualifié de satisfaisant, et l'architecture extérieure n'exprime pas le but du bâtiment. "



L'opinion moderne de Her Majesty's Theatre est plus généreuse, avec English Heritage décrivant le bâtiment comme le meilleur travail de Phipps et l'un des théâtres les mieux planifiés de Londres.



Le bâtiment était classé Grade II en janvier 1970.

Théâtre de Sa Majesté: Performance et production



Les installations de Her Majesty's Theatre se prêtaient naturellement à un nouveau genre de théâtre musical. Chu Chin Chow a ouvert en 1916 et a couru pour un record du monde étonnant 2235 représentations (presque deux fois plus longues que le précédent record pour le théâtre musical - un record qu'il a tenu jusqu'à dépassé par Salad Days en 1955). De grandes productions de pièces avec de grands moulages ont également été réalisées chez Sa Majesté. Oh et Kay, de George et Ira Gershwin! a eu sa première à Londres le 21 Septembre 1927. Cela mettait en vedette Gertrude Lawrence et John Kirby, et a couru pour 213 représentations. L'opérette de Noël Coward, Bitter Sweet, a connu une série de 697 représentations à partir du 18 juillet 1929. L'adaptation théâtrale de J.B. Priestley de ses propres Compagnons The Good Companions a débuté le 14 mai 1931.



Au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les comédies musicales ont continué de dominer le théâtre, notamment les succès des productions de Broadway Follow the Girls (1945, 572 représentations) et de la comédie musicale Lerner et Loewe Brigadoon (1949, 685 représentations). West Side Story de Leonard Bernstein a ouvert ses portes en décembre 1958 pour une série de 1039 représentations, transférées de Broadway via le Manchester Opera House. The Her Majesty's Theatre Première de Fiddler on the Roof à Londres, le 16 février 1967, avec Chaim Topol, la production se déroule chez Sa Majesté pour 2 030 représentations. Quarante ans après l'adaptation originale, l'adaptation musicale de The Good Companions d'André Previn a été créée le 11 juillet 1974, suivie par la collaboration d'Andrew Lloyd Webber et d'Alan Ayckbourn, Jeeves, le 22 avril 1975, qui connaît depuis un succès considérable.



John Cleese a organisé A Poke dans les yeux (avec un bâton pointu) comme un avantage pour Amnesty International au Her Majesty's Theatre en 1976, et il a été diffusé comme Pleasure at Her Majesty's. Ce fut le premier de The Secret Policeman's Balls, organisé par et mettant en vedette des artistes tels que Peter Cook, Graham Chapman et Rowan Atkinson. Le lieu était également le cadre de la populaire série de variétés ITV1, Live From Her Majesty's, diffusée à la télévision de 1982 à 1985. C'est sur ce programme que Tommy Cooper s'est effondré et est mort sur scène en 1984.



Théâtre de Sa Majesté: Fantôme de l'Opéra



La «scène de bateau» dans Phantom est réalisée en utilisant des machines de scène victoriennes survivantes. Le Fantôme de l'Opéra a été créé en première mondiale le 9 octobre 1986 chez Her Majesty's, remportant le prix Olivier du meilleur nouveau spectacle musical et mettant en vedette Sarah Brightman et Michael Crawford, qui a remporté un prix Olivier pour sa performance dans le rôle-titre. La pièce joue toujours chez Her Majesty's, célébrant son 21ème anniversaire en octobre 2007 et dépassant les 9 000 représentations en mai 2008. C'est la deuxième comédie musicale de West End la plus ancienne de l'histoire (après Les Misérables). Le Fantôme de l'Opéra a été vu par plus de 80 millions de personnes dans le monde et a rapporté plus de 1,8 milliard de livres sterling (3,2 milliards de dollars) en 2007, devenant le projet de divertissement le plus réussi de l'histoire.



"Grand extérieur" et "intérieur luxueux, avec ses trois étages de boîtes et statues d'or autour de la scène", ainsi que la Renaissance française, "en faire un site idéal pour ce conte gothique" situé à l'Opéra Garnier. La machinerie de scène victorienne originale reste sous la scène du théâtre. La designer Maria Björnson a trouvé un moyen de l'utiliser «pour montrer le fantôme qui traverse le lac comme s'il flottait sur une mer de brume et de feu», dans une scène clé de la comédie musicale. Le 5 mai 2008, pour la première fois dans la course, le spectacle a été fermé pendant trois jours. Cela a permis l'installation d'un système sonore amélioré au théâtre, composé de plus de 10 km de câblage et de l'emplacement de 120 haut-parleurs.

La capacité du théâtre est de 1 216 sièges sur quatre niveaux. Il appartient à Really Useful Group Theatres, qui l'a acheté en janvier 2000 avec neuf autres théâtres londoniens appartenant auparavant au groupe Stoll-Moss. Entre 1990 et 1993, la rénovation et l'amélioration ont été faites par le H.L.M. et C. G. Twelves partenariat.