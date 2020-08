The Mousetrap d'Agatha Christie, au St Martin's Theatre, est le 65e anniversaire de la plus longue pièce au monde!

The Mousetrap existe depuis 65 ans et plus de 27 000 représentations ont été données. C'est tout simplement une grande pièce d'histoire théâtrale écrite par le plus grand écrivain de tous les temps.

Cette production record du monde de The Mousetrap continue de fasciner, de divertir et de faire vibrer le public qui affluent encore au St Martin's Theatre de tous les coins du globe. Dans son propre style inimitable, Dame Agatha Christie a créé une atmosphère de suspense frissonnante et une intrigue brillamment complexe où le meurtre se cache dans tous les coins ....

The Mousetrap a été palpitant public du monde entier pour aussi longtemps que la reine Elizabeth II a été sur le trône. Ils ont partagé des jubilés d'argent et de rubis et récemment, tous deux ont apprécié leur célébration d'or.

Au cours de cette course phénoménale, pas moins de 297 acteurs et actrices ont joué dans la pièce, 86 milles de chemises ont été repassées et plus de 320 tonnes de crème glacée ont été vendues. Certains membres de la distribution figurent dans le livre Guinness des records, David Raven en tant qu '«acteur le plus durable» pour 4575 représentations en tant que Major Metcalf, et la regrettée Nancy Seabrooke pour un record de 15 ans en tant que doublure. Le Mousetrap est entré dans le livre des records il y a de nombreuses années, le 12 avril 1958, date à laquelle il est devenu le spectacle le plus ancien de toute l'histoire du British Theatre.

Du lundi 23 avril 2018 Le casting de Mousetrap inclut Martin Behrman comme sergent-détective Trotter, Mark Carlisle comme Major Metcalf, Elliot Chapman comme Giles Ralston, Phoebe Fildes comme Mollie Ralston, Jason Hall comme Mr Paravicini, Mary Keegan comme Mrs Boyle, Millie Turner comme Miss Casewell, et Rhys Warrington comme Christopher Wren. Il est dirigé par High Ross.

