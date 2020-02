Réserver dès maintenant vos billets pour The Play That Goes Wrong au Duchess theartre

2015-Vainqueur des Oliver Awards pour meilleure nouvelle comédie

2015 -BroadwayWorld vainqueur de la meilleure nouvelle pièce de théâtre

La troupe d’acteur amateurs The Cornley en est à sa deuxième année de vie.. Et tout va très très mal ! Les amateurs polytechniques tentent désespérément de mettre en scène une pièce de théâtre, genre mystère et suspens des années 20 mais comme son titre l’indique…tout va a la catastrophe ! Les acteurs branquignoles se bagarre pour sauver cette pièce du théâtre du naufrage jusqu’ a la tombée du rideau !!

Ce spectacle a reçu 5 Etoiles du Daily mail et promet de ‘ vous brisez les cotes de rire’…

‘THE PLAY THAT GOES WRONG garantit de vous plier en deux de rire ! »

★★★★★ ‘ A force de rire, j’ai bien cru que j’allais m’hyperventiler ’Daily Mail

★★★★ ‘Vraiment hilarant… Et encore c’est peu dire ! Daily Telegraph

★★★★‘ Mise en scène avec brio…a même rendu une audience de spectateurs tranquille en de vrais hystériques.’ Times

★★★★ ‘Un triomphe au timing hyper pro ’Metro

