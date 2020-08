La comédie musicale Wicked au Apollo Victoria Theatre raconte l’histoire incroyable des sorcières d’ OZ et vous fait vivre un moment de pur magie et sorcellerie !!

Le spectacle a reçu des revues sensationnelles et est décrit comme étant ‘ une vision ensorcelante et superbe du monde d’Oz’ (London Evening Standard) ou encore ‘un moment de pur magie’ (Time out London) et il est gagnant d’Awards multiples.

La comédie musicale de Wicked a été vu par plus de 50 millions de personne dans 14 pays différents à travers le monde, et a gagné plus de 100 prix récompensant les comédies musicales. C’est un spectacle de famille connu à l‘ international car il a été joué dans plus de 100 villes et plus de 14 pays à travers le monde.

★★★★★ "Wicked est une comédie musicale absolument fantastique. Absolument fantastique’-- Daily Mail

★★★★ " Un kaléidoscope remarquable de surprises, sensations et tours de magie. Le spectacle Wicked est fait de la même matière que les rêves.’-- Evening Standard

★★★★★ " C’est merveilleux de voir une comédie musicale qui réussit à être à la fois intelligente et accessible au public. " -- The Sunday Telegraph

Basé sur le best-seller de Gregory Maguire qui dans son roman a réimaginé les personnages de L. Frank Baum dans ‘Le Magicien D’Oz’. La comédie musicale Wicked retrace l’histoire jamais racontée d’une amitié improbable entre deux élevés sorcière à l’école de magie. Leurs aventures incroyables à travers le monde d’ OZ les menant éventuellement à remplir chacune leurs destinée : Une comme étant la bonne sorcière Glinda et l’autre la très méchante sorcière de l’Ouest.

La comédie musicale ensorcelante Wicked a été décrite comme étant ‘ L’une des plus grandes comédies musicales de tous les temps’ (Daily Mail). De plus, Wicked est le gagnant du très prestigieux Olivier Awards par deux fois.

