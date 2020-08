L'incroyable Mary Poppins retourne au Prince Edward Theatre de Londres. Billets pour Mary Poppins en vente à partir de janvier 2019.



MARY POPPINS THE MUSICAL, a reçu de nombreux lauréats dont “meilleure comédie musicale”. Produit par Disney et Cameron Mackintosh, elle retourne à son domicile d'origine, le Prince Edward Theatre a Londres l’automne prochain 2019.



Mary Poppins est pratiquement parfaite! La nounou préférée arrive à la maison des bank juste à temps pour mettre les choses au clair avec un peu de magie. Rejoignez Mary, Jane et Michael alors qu'ils nourrissent les oiseaux et font voler des cerfs-volants. Vous entendrez beaucoup de vos chansons préférées du film de 1964, y compris «Chim Chim Cher-ee», «Une cuillerée de sucre», «Supercalifragilisticexpialidocious» et «Let's Go Fly a Kite». Inclu aussi dans ce répertoire de nouvelles chansons qui vous quitter le théâtre Prince Edward avec le sourire au visage.

Zizi Strallen reprend son rôle mytique de Mary Poppins après avoir été acclamée par les critiques et l’audience lors de sa tournée internationale à guichets complets et par Charlie Stemp jouant le rôle de Bert.

Billets pour Mary Poppins au Prince Edward theatre à Londres en vente à partir de janvier 2019.