La comédie musicale Le Prince d'Egypte au Dominion Theatre de Londres est maintenant en vente!

Après une lecture privée du "Prince of Egypt", une nouvelle comédie musicale basée sur le film d'animation DreamWorks, ai eu lieu à Londres, il y avait de grandes spéculations quant à savoir si les billets partiraient en vente un jour bientôt à Londres. Eh bien, nous avons été recompenses de notre attente. Il a été annoncé que le "Prince of Egypt" commencera ses représentations au Dominion Theatre du West End le 5 février 2020 pour un engagement initial de 32 semaines se terminant le 12 septembre 2020.

"The Prince of Egypt" est basé sur une musique et paroles de Stephen Schwartz (Wicked) et un livre de Philip LaZebnik (Disney’s Mulan et Pocahontas). L'incroyable équipe de créateurs du Prince of Egypt est sur le point d'apporter une expérience de théâtre musical pas comme les autres sur la scène du West End.

"The Prince of Egypt" est l'une des plus grandes histoires jamais racontées. L'amour d'une mère amène une femme à envoyer son enfant dans l'inconnu et une autre femme à cacher la vérité sur son origine. La saga de Moïse et de son frère Rames qui allait devenir Pharaon. L'histoire d'un frère exilé, retournant enfin chez lui et se battant pour libérer son peuple des liens de l'esclavage et le conduire en Terre promise. C'est une histoire qui va tout changer pour toujours.

Le Prince d'Egypte Musicale vs Film

"The Prince of Egypt" était un long métrage d'animation musical sorti par DreamWorks Animation en 1998. Le film, qui a récemment célébré son 20e anniversaire, a été un succès au box-office, devenant le film d'animation non Disney le plus rentable de l'époque. Le film présente des chansons de Stephen Schwartz, une partition de Hans Zimmer et le célèbre scénario du film a été écrit par Phillip LaZebnik. Le prince d'Égypte a présenté un éventail de talents vocaux étoilés, notamment Val Kilmer (qui a exprimé Moïse et Dieu), Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Jeff Goldblum, Danny Glover, Patrick Stewart, Helen Mirren, Steve Martin et Martin Court.

La comédie musicale raconte la même histoire de Moïse et de son frère Rames qui est suivie dans le film. Il y a plusieurs chansons dans la comédie musicale dont les fans se souviendront du film, y compris le hit emballant `` When You Believe '', le spectacle présente également des chansons qui ont été nouvellement composées pour la version scénique de la comédie musicale. Le casting de la première londonienne du Prince d'Egypte verra Luke Brady dans le rôle principal de Moses. Il a auparavant joué le rôle d'Anthony Hope dans la production de Sweeney Todd de Sondheim par Jonathan Kent. Rejoignez Brady dans le casting sont Liam Tamne (La lumière sur la Piazza) en tant que Ramsès, Christine Allado (Hamilton) en tant que Tzipporah et Alexia Khadime (Wicked, The Lion King) en tant que Miriam. Lisez ici pour voir l'annonce complète de la distribution.

Les chansons du Prince d'Egypte

De loin, la chanson la plus populaire de la bande originale du Prince d'Egypte était «When You Believe». Le duo pop entre divas Whitney Houston et Mariah Carey a continué à être un succès mondial et a même remporté un Academy Award® pour la meilleure chanson originale en 1999. La version originale du film The Prince of Egypt a été largement applaudie pour sa bande originale. La musique et les paroles ont été écrites par le légendaire écrivain Stephen Schwartz des comédies musicales à succès Pippin, Wicked et Godspell. La bande-son comprenait des morceaux favoris tels que `` Deliver Us '', `` All I Ever Wanted '' et `` Through Heaven’s Eyes '', qui figurent tous dans la comédie musicale aux côtés de `` plus 10 chansons qui ont été composées spécialement pour la version scénique de la comédie musicale.

Les billets du Prince d'Egypte ou avec son titre en anglais "The Prince of Egypt" à Londres sont en vente maintenant!

Nos prières de l'arrivée en scene de la première à Londres du Prince d'Egypte ont été exaucées. Vous voudrez réserver vos billets pour le Prince d'Egypte à Londres dès que possible pour obtenir les meilleurs prix et les meilleures places au Dominion Theatre.