Ayant ouvert en 1986, le fantôme de l’Opera au Majesty’s Theatre demeure l’un des spectacles les plus célèbres de Londres. D’une notoriété internationale, Le fantôme de l’Opéra est la comédie musicale la plus vendue au monde, avec un record de 100 million de billets vendu et remportant plus de 50 prix récompensant les comédies musicales.

Dans les sombres recoins du majestueux Opera de Paris se cache un être au visage déformé et craint de tous qu’on appelle le fantôme de l’Opera. Malgré son apparence inhumaine celui-ci voue un amour inconditionnel a la jeune chanteuse Christine qui peu à peu se voit tomber sous le charme du fantôme.

C’est un grand classique et un incontournable des théâtres de Londres avec des décors somptueux et des prestations vocales a vous donnez des frissons !

Adapté du chef- d’œuvre d’angoisse et de mystère de Gaston Leroux, la comédie musicale le fantôme de l’Opera reprend certains des airs les plus connus de Andrew Lloyd weber comme ‘ All I ask of you’ et ‘ The Music of the Night .

Avec plus de 10.000 performances l’histoire du fantôme de l’Opera continue de captiver ses spectateurs internationaux.

