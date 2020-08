Billets de théâtre pour la comédie musicale Hairspray sont en vente maintenant à Londres!

La production originale de Hairspray sur Broadway retourne dans le West End de Londres, vient-on de confirmer. La comédie musicale arrive sur la scene londonienne au London Coliseum à partir d'avril 2020 pour une periode de 12 semaines, qui marque le 10eme anniversaire du spectacle de Hairspray sur la scène britannique. Les billets pour le 'West End Revival' Hairspray devraient être très demandés car le spectacle sera à nouveau interprété par la sensation du théâtre musical Michael Ball dans le rôle d'Edna Turnblad, qui reprend le rôle de son film.

Hairspray mettant en vedette Michael Ball dans le théâtre de la West End au Coliseum.

La production sensationnelle de 2007 en scene a l'epoque au Shaftesbury Theatre, cette production est une véritable tempête théâtrale. Jouant à l'origine aux côtés de Ben James-Ellis, Leanne Jones, Rachael Wooding et Tracie Bennett dans le rôle d'Edna Turnblad, Michael Ball reprend le rôle dans l'un des meilleurs DreamCastings du West End cette année. La production de Hairspray dans le West End a reçu 11 étonnantes nominations aux Olivier Awards. La production avait remporter le prix de l'Olivier pour meilleur acteur (Michael Ball) et meilleure actrice (Leanne Jones).

De quoi s'agit-t-il?

Hairspray se déroule à Baltimore et raconte l’histoire de Tracy Turnblad, une jeune danseuse en herbe qui débarque dans une partie du Corny Collins Show et trouve la renommee du jour au lendemain. Le film a une tradition, avec le casting original de 1988 Ricki Lake dans le premier long métrage et Nikki Blonsky dans le film 2007. John Travolta (Edna), Michelle Pfeiffer (Velma Von Tussle), la star de Nickelodeon Amanda Bynes (Penny), Christopher Walken (Wilbur), Queen Latifah (Maybelle) James Marsden (Corny Collins), acteur dans X-Men, Brittany Snow (Amber Von Tussle) et l’ancienne star Disney Zac Efron (Link Larkin).

Bande-son musicale Hairspray - Les perruques vont voler!

Hairspray The Musical contient une musique brillante de Shaiman et Scott Wittman. Parmi les numéros les plus remarquables du spectacle, 'Morning Good Morning Baltimore ’, 'eh bien je peux entendre les cloches’, 'pouvez-vous ne pas arrêter le rythme ’, et 'blonde Big Blonde and Beautiful’ Ces tubes iconiques vous laisseront un sentiment de bien-être du début à la fin.

Billets Hairspray au London Coliseum sont disponibles à des prix abordables.

Ne manquez pas votre chance de voir le très attendu retour de Hairspray dans le West End de Londres. Les billets devraient être parmi les plus en vogue de la ville et la partition musicale à succès. Accrochez-vous a vos sieges et attention a vos perruques, peu importe la quantité de laque que vous ayez utilisée.

Les billets pour Hairspray au London Coliseum du West End de Londres sont parmi les billets les plus en vogue de la ville! Réservez vos billets pour Hairspray au Coliseum de Londres tout de suite.