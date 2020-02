La comédie musicale grisante de The Book Of Mormon se produit au Prince of Wales Theatre. Ce spectacle pour le moins provocateur fait un malheur et ne cesse de s’accorder des revues sensationnelles, remportant pas moins de 9 Tony Awards. Les billets pour le spectacle The Book Of Mormon sont ceux que tout le monde s’arrache dans les théâtres à Londres en ce moment !

The Book of Mormon est écrit par les créateurs de South Park, Trey Parkey et Matt Stone. The Book of Mormon raconte l’histoire de deux jeunes missionnaires mormons envoyé dans un petit village du Uganda pour tenter de convertir sa population.

★★★★★ “C’est hilarant ! Dieu ayez pitié de mon âme" The Sunday Telegraph

★★★★ “L’astéroïde qui a décimé les dinosaures était surement moins explosif" Time Out

★★★★ “ Les créateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone ont insufflée une nouvelle vie dans l’histoire des comédies musicale. J’ai regardé tout le spectacle scotché à ma chaise." Daily Star

