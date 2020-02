Thriller live est un spectacle sensationnel et électrisant en hommage au Roi de la Pop, Michael Jackson.

Cette comédie musicale a atterri dans les théâtres de Londres en 2006 après une troisième tournée à travers l’Europe et fait sensation auprès des milliers de spectateurs. Dans une carrière de 40 ans, Michael Jackson a vendu plus de 750 million albums et Thriller reste à ce jour l’album le plus vendu de la planète !

Sur tous les tubes de Michael Jackson, depuis ses debuts avec les Jackson 5, la comedies musicale Thriller Live comprends tous les hits comme I Want You Back, ABC, Can You Feel It, Off The Wall, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean, Dirty Diana, They Don’t care About Us et bien d’autres encore!!

★★★★ "COMPLETEMENT ELECTRIQUE!" - The Stage

★★★★ " UNE VRAIE EXPLOSION" What's On Stage

★★★★ "UN SUPER POTION TONIQUE " - The Evening Standard

Thriller Live est une cascade de chorégraphie incroyables dirigé par le maitre chorégraphe Gary Lloyd qui a travaillé avec des artistes comme PINK, Robbie Williams, Leona Lewis. Et pour couronner le tout, ce spectacle inclut des chorégraphies du MTV gagnant d’Awards multiples, le célèbre chorégraphe LaVelle Smith Jnr qui a travaillé avec Michael Jackson lui-même, Les Rolling Stones, Diana Ross, Beyonce..

Alors ne ratez pas une question de vous éclatez au théâtre en famille ou entre amis au son des musiques du roi de la pop !

