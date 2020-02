L’attente est enfin terminée! Basée sur la vie de Tina Turner, les tickets pour la comédie musicale la plus attendue qui fera sa première à West End, sont enfin en vente ! La comédie musicale est basée sur la vie souvent tumultueuse et la musique légendaire de Tina Turner, artiste internationale.

Tina Turner, de son nom d’origine Anna Mae Bullock, a vécut à Nutbush, Tennessee. Malgré des débuts humbles, Tina connait le succès en tant que Reine du Rock n’ Roll et vend plus de places de concert que n’importe quel autre artiste solo.

Elle se fait connaître tout d’abord dans les années 1960 aux cotés de son époux Ike Turner avec des titres tels que A Fool in Love, River Deep – Mountain High ou Proud Mary. Apres avoir mit un terme à un mariage abusif, Tina reconstruit sa carrière et fait son grand retour solo dans les années 80. En 1984, son 5eme album Private Dancer devient un succès international. Certaines de ses chansons les plus populaires sont Let’s Stay Together, What’s Love Got To Do With It ?, I Don’t Wanna Fight et Golden Eye.

Avec un total de 11 Grammy Awards, Tina Turner a fait son entrée au Rock and Roch Hall of Fame. Base sur son autobiographie, le film I, Tina, permet à Angela Bassett et Laurence Fishburne d’être nominées pour le prix de Meilleurs Acteurs et Actrices. Actuellement résidant en Suisse, Tina Turner a travaille avec Stage Productions, Joop van den Ende et Tali Pelman pour produire TINA : the Tina Turner Musical to life.

TINA : The Tina Turner Musical est dirige par Phyllida Lloyd, qui a également dirige la première de MAMMA MIA ! Ecrit par Katori Hall avec Frank Ketelaar et Kess Prins. Chorégraphie par Anthony van Laast, création set et costumes par Mark Thompson, supervision musicale par Nicholas Skilbeck, Lumières par Bruno Poet, sons par Kevin Steingberg et orchestrations par Ethan Popp. Le casting de TINA sera annoncé à une date ultérieure.

Réservez dès maintenant vos billets pour TINA: The Tina Turner Musical, avant épuisement!