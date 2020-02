Suivant une première triomphante à Broadway, le compositeur ultra-connu Andrew Lloyd Webber a annoncé la venue de la comédie musicale School of Rock à Londres. Il se produit au Gillian Lynne Theatre.

A ce sujet, Andrew LLoyd a dit : ‘Je suis très excité d’annoncer que nous allons ouvrir une production de School of Rock dans le West End Londonien. Nous nous sommes tellement éclates lors de la mise en scène du show aux US. Et maintenant que le show bat son plein à Broadway, je suis très enthousiaste à l’idée de suivre ce spectacle dans sa prochaine étape.’

‘ J’ai ri. J’ai pleuré. Je me suis éclaté !' - Jack Black

Basé sur le film culte et iconique School of Rock, cette comédie musicale irrésistible raconte l’histoire de Dewey Finn, un looser qui se rêvait star du rock. Histoire de gagner un peu d’argent, Dewey se fait engager comme prof remplaçant dans une école de musique prestigieuse et décide de transformer une classe d’intellos en un groupe de rock rebelle et révolté !

La question est : Dewey parviendra-t-il à faire remporter à son groupe le prestigieux ‘ Battle of the Bands’ sans susciter la colère des parents d’élèves ?!

C’est un spectacle plein d’humour qui vous laissera scotcher a votre siège aux sons des guitares rocks ! Ideal pour une soirée au theatre en famille ou entre amis.

Réserver vos places par cher pour School of Rock sur London Theatre Direct des maintenant !