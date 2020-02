Les Misérables la comédie musicale raconte l’histoire connu de Victor Hugo ; la lutte de pouvoir entre Jean Valjean et l’inspecteur de Police Javert…

Jean Valjean est un bagnard et ce spectacle culte suit son histoire et celles des personnages qui gravitent autour de lui : Causette, Fantine… Pour échapper aux mains de Javert qui cherche à le mettre sous les barreaux Valjean se voit contraint de prendre une nouvelle identité. Avec la révolution qui plane au-dessus de Paris… ce spectacle est un chef d’œuvre de bouleversement humain et social.

C’est la production légendaire de Cameron Mackintosh qui se joue au Queens Theatre et qui souffle cette année ces 30 bougies… et ce n’est pas prêt d’être finit !

C’est comédie musicale est un grand Classique et une histoire qui pour sur touchera tout particulièrement le Cœur des Français !

