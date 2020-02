Venez assister en famille ou entre amis au spectacle le plus enjoué des théâtres de Londres : Mamma Mia! Vous en sortirez les étoiles pleins les yeux, le cœur chantant et empli de joie !

A travers des chansons connus de tous du groupe international ABBA, ce spectacle raconte une incroyable histoire humaine d’amour et d’amitié avec pour arrière-plan les décors idylliques des iles grecs.

Cette comédie musicale explosive suit les aventures de la jeune Sophie qui dans une quête pour retrouver son père naturel force sa mère à se retrouver nez à nez avec trois de ces anciens amants… Tout ça, la veille d’un mariage qu’on ne sera pas prêt d’oublier !!

Devenue un phénomène mondial, c’est l’œuvre de l’ingénieuse Judy Craymer qui a su allié la magie des chansons intemporelles d’ ABBA a cette histoire de famille pour réaliser un comédie musicale qui fait sensation à travers le globe.

A ce jour, Mamma Mia a été vu par plus de 60 millions dans des productions en 16 langues différentes été explosant tous les records au Box office. Mamma Mia en 2011 est devenu la premiere comedie musicale occidental à être adapte en mandarin est produite en Chine. Mamma Mia est actuellement dans sa première tournée en Grande Bretagne et continue d’être acclamées aux quatre coins de la terre.

La comédie musicale Mamma Mia a vu le jour au Prince Edward Theatre à Londres le 6 avril 1966 avant d’être transférer au Prince of Wales Theatre. La comédie musicale a re-ouvert au Novello Theatre ou elle a souffle ses 18 bougies le 6 avril 2017.La production londonienne a été vue par plus de 8 millions de personnes, joue plus de 7500 fois et a cassé tous les records du Box office dans les theatres de londres.

Devenue tellement culte cette comédie musicale a été adaptée au cinéma avec Meryl Streep et Pierce Brosnan dans Mamma Mia! Le film.

Qu’importe votre âge ou votre nationalité, vous ne pourrez pas résister à cette fantastique comédie musicale Mamma Mia!

‘C’est tellement jouissif que c’en est presque ridicule !’ The Daily Telegraph

★★★★★

‘La plus ensoleillée des comédies musicales, on en ressort un peu plus heureux chaque fois’

Sunday Express

‘Si vous cherchez à vivre la meilleure soirée de votre vie sur Londres, la voilà’

Talk Radio

‘Le meilleur spectacle que j’ai vu depuis des annees’

Capital Radio

★★★★★

‘ABBA-solument fabuleux !’

Daily Mail

Reservez vos billets pour Mamma Mia au theatre en seulement quelques clics !!