Le Prince of Wales Theatre est un théâtre de London West End sur Coventry Street, près de Leicester Square dans la ville de Westminster. Il a été créé en 1884, reconstruit en 1937 et entièrement rénové en 2004 par Sir Cameron Mackintosh, son propriétaire actuel. Le théâtre ne doit pas être confondu avec l'ancien Scala Theatre de Charlotte Street, près de Tottenham Court Road, connu sous le nom de Prince of Wales Royal Theatre ou Prince of Wales's Theatre de 1865 jusqu'à sa démolition en 1903.



Prince Of Wales Theatre: Histoire

Le premier théâtre sur le site a ouvert ses portes en janvier 1884 lorsque C.J. Phipps a construit le Prince's Theatre pour l'acteur-manager Edgar Bruce. C'était un théâtre traditionnel à trois niveaux, pouvant accueillir un peu plus de 1000 personnes. Le théâtre a été rebaptisé le "Prince of Wales Theatre" en 1886 après le futur Edward VII. Situé entre Piccadilly Circus et Leicester Square, le théâtre était idéalement situé pour attirer les amateurs de théâtre.



Le Prince of Wales Theatre a un passé remarquable et illustre. La première production du théâtre fut une reprise en 1884 du Palace of Truth de W. S. Gilbert avec Herbert Beerbohm Tree, précédé d'une comédie en un acte, In Honor Bound. Cela fut bientôt suivi d'une adaptation gratuite de A Doll's House d'Ibsen, intitulée Breaking a Butterfly. En 1885, Lillie Langtry, réputée la première «société» à devenir actrice, joue dans Princess George et The School for Scandal. La première production dramatique au théâtre fut Dorothy, l'opéra comique qui battait tous les records, avec Marie Tempest, qui connut un tel succès que ses auteurs utilisèrent les profits pour construire le Lyric Theatre, où il déménagea en 1888.



La comédie musicale de George Edward, In Town, souvent considérée comme la première comédie musicale anglaise, a été présentée au Prince of Wales Theatre en 1892 et a été suivie en 1893 par A Gaiety Girl d'Edwardes, encore plus prospère. En 1895, Gentleman Joe de Basil Hood le Hansom Cabby a commencé une longue course avec le comédien, Arthur Roberts, dans le rôle-titre. Le théâtre a alors commencé à présenter des pièces de théâtre droites avec Pelléas et Mélisande de Maeterlinck (1898) et l'adaptation par Wills du conte de deux villes de Dickens comme The Only Way (1899, également avec Harvey). Charles Hawtrey a joué dans le succès A Message from Mars (1901). En 1900-1901, Marie Tempest a joué le rôle titre dans le jeu anglais Nell (basé sur le roman de Simon Dale à propos de Nell Gwynn), Peg Woffington, une dramatisation du roman de Charles Reade, ainsi que Becky Sharp à une dramatisation de Vanity Fair de Thackeray.



Le prince de Galles Theate Londres puis a accueilli des pièces telles que la farce Avery Hopwood juste et plus chaud (1918) et Le Rat d'Ivor Novello (1924, première pièce de Novello, dans lequel il a également joué) et revues dont A à Z (1921), Co -Optimistes (1923) et la Revue de Charlot (1924). Ils ont joué Gertrude Lawrence, Jack Buchanan, Béatrice Lillie, Stanley Holloway et Jessie Matthews. Mme Matthews a également joué avec Richard Hearne dans «Wild Rose», mettant en vedette la chanson mémorable de Jerome Kern «Look for the Silver Lining». À partir de 1932, le théâtre présente une série de revues risquées «Folies», dont Voila! Les Dames (1935) et sa dernière production, Encore les Dames (1937). Ces spectacles ont eu tellement de succès qu'ils ont financé la reconstruction rapide du théâtre en 1937.

Théâtre Prince Of Wales: le théâtre de Cromie

Après 50 ans, les 800 places du théâtre ont été jugées insuffisantes pour les productions de la journée et ont été démolies. Le 17 juin 1937, Gracie Fields chante aux ouvriers en posant la première pierre du nouveau théâtre décoré Art déco, conçu par Robert Cromie, et le théâtre ouvre ses portes le 27 octobre de la même année. La capacité d'accueil du théâtre nouvellement reconstruit était d'environ 1100 personnes, et il y avait une plus grande scène et des installations améliorées pour les artistes et le public, y compris un grand et élégant bar (14 mètres de long) avec piste de danse. Les premières productions du nouveau théâtre sont Les Folies de Paris et Londres, avec George Robey, suivi de Folies De Can-Can en 1938, une continuation de la série de revues à succès qui se déroulait jusqu'à 2 heures du matin. La comédie musicale Present Arms fut offerte en 1940 et, en 1941, le théâtre projeta la première britannique de The Great Dictator de Charlie Chaplin. Le film avait été interdit dans de nombreuses parties de l'Europe, et le propriétaire du théâtre, Alfred Esdaile, a été condamné à une amende pour le montrer.



En 1943, Strike a New Note est remarqué pour les débuts de Sid Field à Londres, et il revient au théâtre dans Strike it Again (1944), et encore une fois à Piccadilly Hayride (1946, une revue qui compte 778 représentations). En 1949, Harvey, la comédie de Mary Coyle Chase sur un lapin imaginaire, fut un succès, tout comme Diamond Lil en 1948 avec Mae West. Dans les années 1950, le théâtre a accueilli des variétés et des revues, avec des artistes célèbres tels que Norman Wisdom, Peter Sellers, Bob Hope, Gracie Fields, Benny Hill, Hughie Green, Frankie Hower, Morecambe et Wise. En 1959, The World of Susie Wong de Paul Osborn devient la plus longue pièce du théâtre avec 832 représentations.



La pièce de Neil Simon, Come Blow Your Horn, avec Michael Crawford, a été jouée en 1962, suivie par une saison de la compagnie de danse de Martha Graham, dont la première mondiale de son ballet Circé. Viennent ensuite une série de comédies musicales de Broadway, dont Funny Girl en 1966 avec Barbra Streisand, Sweet Charity (1967) et Promises, Promises (1969). L'Opéra de Quat'Sous a été rétabli en 1972. En 1976, Same Time, l'année prochaine de Bernard Slade a été un succès, tout comme I Love My Wife (1977) et Bedroom Farce (1978). En 1982, Underneath the Arches fut un succès de longue date. Aspects of Love d'Andrew Lloyd Webber (1989) a battu tous les records du box-office au théâtre, en lançant 1 325 représentations. Les productions plus récentes sont énumérées ci-dessous.



Des travaux de rénovation ont été réalisés en 2004 pour augmenter légèrement la capacité d'accueil de 1 160 sièges et moderniser les installations du théâtre. De nouveaux bars ont été ajoutés, l'auditorium entièrement reconstruit, les coulisses rénovées et la célèbre tour et l'extérieur du théâtre complètement éventrés et réaménagés avec un nouvel éclairage LED et une finition moderne et épurée.



Le théâtre a rouvert avec la comédie musicale d'ABBA, Mamma Mia! le 16 avril 2004. Le 18 août 2007, Mamma Mia! est devenu le plus ancien spectacle du Prince de Galles, dépassant le précédent record d'Aspects of Love avec 1 326 représentations sur le site. La production a marqué un autre point de repère le jeudi 23 août 2007, célébrant sa 3 500e représentation depuis sa première mondiale en 1999 au Prince Edward Theatre à Old Compton Street, Londres.

Le théâtre a été classé par English Heritage en avril 1999.



Théâtre Prince of Wales: productions récentes et actuelles

C'est magique (10 décembre 1980 - 6 février 1982)

Pacifique Sud (20 janvier 1988 - 14 janvier 1989)

Aspects de l'amour (17 avril 1989 - 20 juin 1992)

Annie Get Your Gun (comédie musicale) (novembre - décembre 1992)

Copacabana (23 juin 1994 - 9 septembre 1996)

Smokey Joe's Cafe (23 octobre 1996 - 3 octobre 1998)

West Side Story (janvier 1999 - septembre 1999)

Loyer (novembre 1999 - janvier 2000)

Fosse (8 février 2000 - 6 janvier 2001)

Les sorcières d'Eastwick (23 mars 2001 - 27 octobre 2001)

The Full Monty (mars 2002 - octobre 2002)

Loyer (octobre 2002 - mars 2003)

Cliff - The Musical (mars 2003 - juin 2003)

Mamma Mia! (9 juin 2004 - 1er septembre 2012)

Let It Be (14 septembre 2012 - 19 janvier 2013)

Le Livre de Mormon (25 février 2013 -)