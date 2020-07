The Phoenix Theatre est un théâtre de Londres West End qui a ouvert en 1930 avec la première de Private Lives de Noel Coward. Le spectacle mettait en vedette Coward lui-même dans le casting, avec Gertrude Lawrence, Adrienne Allen et un jeune Laurence Olivier. L'entrée du théâtre Phoenix se trouve au coin de Charing Cross Road et Flitcroft Street, avec une rotonde à quatre colonnes au-dessus de la canopée surmontée d'un grenier avec des fenêtres carrées.



Noel Coward a formé une forte association avec The Phoenix, revenant avec Gertrude Lawrence en 1936 avec le programme de la pièce en un acte "Tonight at 8.30". Il revint en 1952 avec Quadrille, qui ne s'ouvrit que quelques jours après la mort de Gertie Lawrence, et Coward écrivit combien il était difficile de passer cette première nuit dans ce que lui et Gertie avaient toujours appelé «notre théâtre».



Le théâtre Phoenix a connu une succession de pièces très réussies, dont «Love for Love» de John Gielgud pendant la guerre, et une saison mettant en vedette Paul Scofield et Peter Brook au milieu des années cinquante. Contes de Canterbury, adapté du célèbre livre de Chaucer ouvert en 1968 et a commencé une course de performance de 2000.



Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont vu de nombreuses comédies musicales primées, dont «The Baker's Wife» de Stephen Schwarz (réalisé par Trevor Nunn) et le ravissant «Into the Wood» de Stephen Sondheim avec Julia McEnzie; ainsi qu'une saison très réussie de pièces de Shakespeare.



La production Blood Brothers, une comédie musicale de Willy Russell, qui a été transférée de l'Albery en 1991, était la plus longue série jamais présentée au Phoenix Theatre.



The Phoenix Theatre Londres: le lieu



L'un des plus beaux théâtres du West End de Londres, le théâtre Phoenix a ouvert ses portes en 1930 et a été magnifiquement conçu par Giles Gilbert Scott, Bertie Crewe et Cecil Masey, avec Theodore Komisarjevsky comme directeur artistique. Un changement de propriétaire en 1966 a mené à un programme de rénovation, y compris la construction du bar Noel Coward dans le foyer de la rue Phoenix, qui a été ouvert par le grand homme lui-même en 1969.



Respectant la tradition des théâtres italiens, l'auditorium brille de gravures dorées, de sièges rouges, de tapis et de rideaux.



Au-dessus des boîtes sont des panneaux de Vladimir Polunin de Tintoretto, Titien et Giorgione, et le rideau de sécurité entier est une interprétation du Triumph Of Love de Jacopo del Sellaio. En outre, dans tout le bâtiment, vous pourrez profiter des portes sculptées en bois et des plafonds décorés.