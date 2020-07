Le théâtre Novello est un théâtre de Londres West End sur Aldwych.



Le Novello a été construit en tant que l'un des deux avec le théâtre Aldwych de chaque côté de l'Hôtel Waldorf, les deux étant conçus par W.G.R. Sprague. Le théâtre a ouvert ses portes sous le nom de Waldorf Theater le 22 mai 1905 et a été rebaptisé Strand Theater en 1909. Il a été rebaptisé Whitney Theatre en 1911 avant de redevenir le Strand Theatre en 1913. En 2005, le théâtre a été rebaptisé propriétaires (Delfont-Mackintosh) le Théâtre Novello en l'honneur d'Ivor Novello.



La comédie noire Arsenic et Old Lace a eu une série de 1337 représentations ici dans les années 1940, et Sailor Beware a couru pour 1231 représentations à partir de 1955. La comédie musicale de Stephen Sondheim, A Funny Thing, s'est ouverte ici le jour de Kennedy. s assassinat, en cours d'exécution depuis près de deux ans. En 1971, la comédie No Sex Please - We're British s'ouvre ici, restant pendant plus de 10 ans de sa course de 16 ans jusqu'à son transfert au Garrick Theatre en 1982.



Le théâtre Novello a été entièrement rénové en 1930 et de nouveau au début des années 1970. Pour son 100e anniversaire en 2005, le théâtre a subi une autre rénovation importante. La capacité actuelle est d'environ 1 050.



Le 8 décembre 2005, le théâtre a rouvert avec la saison annuelle de Londres de la Royal Shakespeare Company, en jouant sur 4 semaines de Twelfth Night, The Comedy Of Errors, A Midsummer Night's Dream et As You Like It, en mars 2006.





Actuellement au Novello Theatre London est la production West End de Mamma Mia !, qui a vu plus de 40 millions de personnes danser dans les allées du monde entier et continue de vendre des billets pour le Théâtre Novello comme l'un des spectacles les plus appréciés.