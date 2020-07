Le Théâtre Lyrique est le plus ancien de tous les théâtres de l'avenue Shaftesbury. Les foyers et les bars ont été entièrement redécorés en 1932/33 tandis que l'extérieur a été restauré en 1994.





Lyrique Théâtre Histoire:



Le Lyric Theatre mettait en scène initialement des opérettes légères lors de sa première ouverture avant de mettre en scène des comédies légères et des drames droits. En 1950, The Little Hut d'André Roussin a présenté 1 261 représentations avec Robert Morley dans la première distribution. En 1972, le film How the Other Half Loves d'Alan Ayckbourn a donné lieu à 869 représentations. Plus récemment, Five Guys Nommé Moe, une comédie musicale basée sur les chansons de Louis Jordan, a eu une course très réussie ici - ouverture 14 Décembre 1990 et en cours jusqu'en Mars 1995.



Le Lyric Theatre est le plus ancien théâtre de West End sur l'avenue Shaftesbury. Il a été inauguré en décembre 1888. Conçu par l'architecte C Phipps, il a été construit à l'origine pour l'impresario Henry J. Leslie comme maison d'opérette. Depuis lors, le bâtiment a accueilli avec succès des comédies dramatiques, des comédies et des comédies musicales et quelques-uns des faits saillants de sa riche histoire sont énumérés ci-dessous.

Lyric Theatre Faits saillants et productions récentes:

• 1888 Ouvert avec un transfert de l'opéra comique Dorothy du Théâtre Prince of Wales, avec Marie Tempest.

• 1892 The Mountebanks, un opéra comique de W S Gilbert.

• 1893 Eleanora Duse fait ses débuts londoniens à La Dame aux camélias.

• 1896 Le signe de la croix, écrit et produit par Wilson Barrett.

• 1899 Floradora avec la musique de Leslie Stuart (y compris «Tell Me Pretty Maiden») a apporté le théâtre dans le 20ème siècle.

• 1902 Johnstone Forbes-Robertson produit et apparaît avec sa femme Gertrude Elliott dans Mice and Men.

• 1906 Lewis Waller est apparu dans une saison de réveils et une version romantique de Robin des Bois.

• 1911 Michael Faraday devient l'unique contrôleur du théâtre et Yvonne Arnaud se fait connaître dans la comédie musicale The Girl in the Taxi.

• 1922 Une pièce sur le compositeur Franz Schubert employant sa musique, Lilac Time, fut un grand succès.

• 1926 The Gold Diggers vedette Tallulah Bankhead.

• 1929 Leslie Howard apparaît à Berkeley Square.

• 1931 Strange Interlude d'Eugene O'Neill et première pièce de Dodie Smith, Autumn Crocus.

• 1933 Thomas Bostock prend le relais et le bâtiment est entièrement re-décoré.

• 1934 Alfred Lunt et Lynne Fontane dans A Reunion à Vienne et la Famille Royale de George S Kaufman, réalisé par Noël Coward avec Madge Titheradge, Marie Tempest et Laurence Olivier.

• 1935 Tovarich par Robert Sherwood et Victoria Regina de Laurence Houseman à propos de la reine Victoria.

• 1941 Yvonne Arnaud dans The Nutmeg Tree.

• 1950 Robert Morley a joué dans The Little Hut qui a couru pour 1 261 représentations.

• 1955 South Sea Bubble de Noël Coward avec Vivien Leigh.

• 1958 Keith Michell et Elizabeth Seal ont dirigé le casting dans la comédie musicale Irma La Douce.

• 1964 Keith Michell à nouveau comme Robert Browning dans Robert et Elizabeth.

1972 Alan Ayckbourn Comment l'autre moitié aime et Alec Guinness dans le Habeas Corpus d'Alan Bennett.

• 1974 The Lyric fait partie du groupe Stoll Moss Theatres.

• 1983 Barbara Dickson a joué dans la production originale de Blood Brothers de Willy Russell et Judi Dench et Michael Williams dans Pack of Lies de Hugh Whitmore.

• 1984 Leonard Rossiter est malheureusement décédé pendant la course du butin de Joe Orton.

• 1990 Burn Ce film met en vedette John Malkovich et Cameron Mackintosh dans leur production de Five Guys Named Moe de Clarke Peters. Janet Holmes à Court a pris le contrôle de Stoll Moss suite au décès de son mari.

• 1995 Le renouveau musical Is not Misbehavin ', Leo McKern dans Hobson's Choice de Chichester et la sensation de danse australienne Tap Dogs.

• 1996 Transfert d'Andrew Lloyd Webber et de la comédie musicale d'Alan Ayckbourn By Jeeves.

• 1997 Siân Phillips joue le rôle de Dietrich dans la pièce de Pam Gems avec la musique de Marlene mise en scène par Sean Mathias, et Antony Sher dans la Cyrano de Bergerac de la Royal Shakespeare Company. Le théâtre devant les maisons a été entièrement rénové.

1998 Closer de Patrick Marber du Royal National Theatre.

• 1999 Animal Crackers du Manchester Royal Exchange et une performance primée de Janie Dee dans le Comic Potential d'Alan Ayckbourn.

• 2000 Le Lyric devient un théâtre très utile lorsque Really Useful Group de Lord Lloyd-Webber et Bridgepoint Capital achètent Stoll Moss Theatres Ltd. Une journée de Fanny Burney avec Stephanie Beacham et Sara Crowe avant une brève rencontre avec Jenny Seagrove et Long Day's Journey Into Night avec Jessica Lange.

• 2001 Thelma Holt présente la première production à grande échelle de Semi-Monde de Noël Coward en 1926 avant une courte saison de Barbara Cook Sings Mostly Sondheim et Brendan Fraser dans Cat on a Hot Tin Roof (toutes deux produites par Bill Kenwright).

• 2006 Bill Kenwright présente Night of the Iguana avec Woody Harrelson, Clare Higgins et Jenny Seagrove. Phil McIntyre a mis en scène une nouvelle pièce, Smaller de Carmel Morgan, mettant en vedette Dawn French et Alison Moyet, et mise en scène par Kathy Burke.

En 2005, les vétérans Nica Burns et Max Weitzenhoffer ont acheté The Lyric Theatre, ainsi que les théâtres Apollo, Duchess et Garrick, qui ont créé Nimax Theatres le 26 septembre 2005. Le Vaudeville Theatre, propriété exclusive de Max Weitzenhoffer, complète le portefeuille de Nimax.