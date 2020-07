LE THÉÂTRE ADELPHI, LONDRES

Le théâtre Adelphi est un théâtre West End de 1500 places, situé sur le Strand dans la ville de Westminster. Le bâtiment actuel est le quatrième à cet endroit. Le théâtre s'est spécialisé dans la comédie et le théâtre musical, aujourd'hui il est une maison de réception pour une variété de productions, y compris de nombreuses comédies musicales. Le théâtre Adelphi était classé Grade II pour la conservation historique le 1er décembre 1987.



Théâtre Adelphi: Histoire



19ème siècle - Il a été fondé en 1806 comme Sans Pareil ("Sans Comparaison"), par le marchand John Scott, et sa fille Jane (1770-1839). Jane était une directrice de théâtre, une artiste et une dramaturge britanniques. Ensemble, ils ont réuni une compagnie théâtrale et en 1809 le théâtre a été autorisé pour les divertissements musicaux, pantomime et burletta. Elle a écrit plus de cinquante pièces de théâtre dans un éventail de genres: mélodrames, pantomimes, farces, opérettes comiques, drames historiques et adaptations, ainsi que des traductions. Jane Scott se retira à Surrey en 1819, épousant John Davies Middleton (1790-1867).



Le 18 octobre 1819, le théâtre a rouvert sous son nom actuel, qui a été adopté des bâtiments d'Adelphi vis-à-vis.

Dans ses premières années, Adelphi Theatre London était connu pour ses mélodrames, appelés Adelphi Screamers. Beaucoup d'histoires de Charles Dickens ont également été adaptées pour la scène ici, y compris The Christening de John Baldwin Buckstone, une burletta comique, qui a ouvert le 13 octobre 1834, basé sur l'histoire The Bloomsbury Baptême. Ceci est remarquable pour être pensé la première adaptation de Dickens effectuée. Ce fut le premier de beaucoup de premières œuvres de Dickens adaptées pour la scène de l'Adelphi, y compris The Pickwick Papers comme The Peregrinations of Pickwick de W. L. Rede; ou, Boz-i-a-na, une burletta en trois actes, exécutée pour la première fois le 3 avril 1837, la production de Nicholas Nickleby par Frederick Henry Yates; ou, Fait au Do-The-Boys Hall en novembre et décembre 1838, et Burletta d'Edward Stirling en deux actes The Old Curiosity Shop; ou, Une heure de l'horloge de Humphrey (novembre et décembre 1840, janvier 1841). Le théâtre lui-même fait une apparition dans The Pickwick Papers



L'Adelphi est passé sous la direction de Madame Céleste et du comédien Ben Webster, en 1844, et Buckstone est nommé dramaturge résident. Dramatisations de Dickens ont continué à être effectuées, y compris A Christmas Carol; ou, Passé, présent et futur ouvert le 5 février; et The Chimes de Beckett: Une histoire gobeline de quelques cloches qui a sonné une vieille année et un nouveau. En 1848, The Haunted Man et The Ghost's Bargain ont été joués.



L'ancien théâtre Adelphi a été démoli et, le 26 décembre 1858, le nouvel Adelphi a été ouvert et a été considéré comme une amélioration des conditions exiguës de l'original, qui avait été décrit comme une "conversion hâtive d'une salle de taverne". Etat". Le nouveau théâtre pouvait accueillir 1 500 personnes, avec 500 places debout. L'intérieur était éclairé par une lampe solaire de Stroud, une brillante collection de manteaux de gaz passés à travers un lustre de verre taillé.



Au milieu des années 1800, John Lawrence Toole a établi sa réputation comique à l'Adelphi. Toujours au milieu des années 1800, le théâtre Adelphi a accueilli un certain nombre d'opérettes françaises, dont La belle Hélène. En 1867, cependant, l'Adelphi a donné un coup de pouce à l'opéra comique anglais en accueillant la première représentation publique du premier opéra d'Arthur Sullivan, Cox and Box.



Un acteur qui se produisait régulièrement à l'Adelphi dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, William Terriss, a été poignardé à mort le 16 décembre 1897, comme enregistré sur une plaque sur le mur par la porte de la scène. En dehors d'un pub voisin, un panneau indique que le tueur était l'une des mains de la scène du théâtre, mais Richard Archer Prince a commis le meurtre. On a dit que le fantôme de Terriss hante toujours l'Adelphi. La fille de Terriss était Ellaline Terriss, une actrice célèbre, et son mari, l'acteur-manager Seymour Hicks, a dirigé l'Adelphi pendant quelques années à la fin du 19ème siècle.

Théâtre Adelphi: 20ème siècle



Le 11 septembre 1901, le troisième théâtre a été ouvert comme le théâtre de siècle, bien que le nom ait renversé en 1904. Ce théâtre a été construit par Frank Kirk au dessin d'Ernest Runtz. George Edwardes, le doyen du théâtre musical de Londres, a pris en charge la gestion du théâtre en 1908. Au début du 20ème siècle, l'Adelphi a accueilli un certain nombre de comédies musicales, dont les plus réussies dont le comte et la fille (1904), The Dairymaids (1907), La Fille Quaker (1910), Le Garçon (1917), Clowns dans Clover (1927), et M. Cinders (1929).



L'actuel théâtre Adelphi, inauguré le 3 décembre 1930, a été réaménagé dans le style Art déco par Ernest Schaufelberg. Il a été baptisé «Royal Adelphi Theatre» et rouvert avec la comédie musicale Ever Green, de Lorenz Hart et Richard Rodgers, basée sur le livre Benn W. Levy. Les paroles et la musique de Noel Coward ont débuté au théâtre en 1932. L'opérette Balalaika (version révisée des Gay Hussars) a été jouée au théâtre en 1936, et en 1940, le nom du théâtre est revenu à «The Adelphi». Le théâtre a continué à accueillir des comédies et des comédies musicales, notamment Bless The Bride (1947), Maggie May (1964) et A Little Night Music (1975), ainsi que des pièces de théâtre (voir ci-dessous pour une liste commençant en 1979).



Un projet de réaménagement de Covent Garden par le GLC en 1968 a vu le théâtre menacé, ainsi que les théâtres voisins de Vaudeville, Garrick, Lyceum et Duchess. Une campagne active menée par Equity, le Syndicat des musiciens et les propriétaires de salles de cinéma sous les auspices de la campagne Save London Theatres a conduit à l'abandon du projet.



Le 27 février 1982, l'Adelphi accueillait la dernière soirée de la Compagnie D'Oyly Carte Opéra pour un concert de chants des treize opéras de Savoie, ainsi que Cox et Box et Thespis.



En 1993, Really Useful Group d'Andrew Lloyd Webber achète le théâtre et le rénove complètement avant l'ouverture de son adaptation de Sunset Boulevard. La vidéo de 1998 de la comédie musicale Cats de Lloyd Webber a été filmée au théâtre.



Théâtre Adelphi du 21ème siècle



En novembre 1997, l'Adelphi Theatre London accueille la production de la populaire comédie musicale américaine Chicago, qui est devenue la plus longue production jamais produite depuis huit ans et demi, et qui en a également fait la comédie musicale américaine la plus ancienne du monde. L'histoire de West End. En avril 2006, Chicago a été transféré au Cambridge Theatre sur Seven Dials où il continue à fonctionner.



La toute nouvelle production de Michael Lloyd, Evita, d'Andrew Lloyd Webber, a remplacé le spectacle, en commençant les avant-premières le 2 juin 2006 avant de terminer une course de douze mois le 26 mai 2007.



Brian Wilson a interprété son album Pet Sounds pour la dernière fois au Royaume-Uni à l'Adelphi en novembre 2006.



À partir du 6 juillet 2007, l'Adelphi a accueilli une autre renaissance de Lloyd Webber, Joseph et l'Amazing Technicolor Dreamcoat. L'acteur qui interprète Joseph, Lee Mead, a été élu en gagnant l'émission de télévision de la BBC, Any Dream Will Do, et a joué aux côtés de Preeya Kalidas et Dean Collinson.



Le théâtre est actuellement détenu et géré par Adelphi Theatre Company Limited, un partenariat entre Really Useful Group d'Andrew Lloyd Webber et Nederlander International.



Les adjacents, numéros 409 et 410 Strand, ont été construits en 1886-7 par les frères Gatti comme le restaurant Adelphi. La façade reste essentiellement la même, mais avec des fenêtres en verre et, comme le théâtre, est un bâtiment classé Grade II.

Théâtre Adelphi: productions récentes



Ma belle dame (25 octobre 1979 - 31 octobre 1981)

La saison 1981-1982 d'Oyly Carte Opera Company (11 novembre 1981 - 27 février 1982)

The American Dream Machine (20 octobre 1982 - 1er décembre 1982)

Marilyn (17 mars 1983 - 30 juillet 1983)

Poppy (12 novembre 1983 - 4 février 1984)

Lena Horne - La Dame et sa musique (6 août 1984 - 29 septembre 1984)

Le livre de la jungle (4 décembre 1984 - 12 janvier 1985)

Moi et ma fille (12 février 1985 - 16 janvier 1993)

Sunset Boulevard (12 juillet 1993 - avril 1997)

Damnés Yankees (4 juin 1997 - 9 août 1997)

Chicago (19 novembre 1997 - 22 avril 2006)

Evita (20 juin 2006 - 26 mai 2007)

Joseph et l'incroyable Dreamcoat de Technicolor (6 juillet 2007 - 30 mai 2009)

Derren Brown: Enigma (15 juin 2009 - 23 juillet 2009)

The Rat Pack: En direct de Las Vegas (24 septembre 2009 - 2 janvier 2010)

L'amour ne meurt jamais (9 mars 2010 - 27 août 2011)

Un homme, deux hommes (21 novembre 2011 - 25 février 2012)

Sweeney Todd, le démon coiffeur de Fleet Street (10 mars 2012 - 22 septembre 2012)



Théâtre Adelphi Production actuelle



The Bodyguard (Avec la musique de Whitney Houston (6 novembre 2012-)