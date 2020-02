Le Shaftesbury Theatre est un London West End Theatre, situé sur Shaftesbury Avenue, dans le borough de Camden. Il a une capacité de 1 400 places assises.



Histoire du théâtre de Shaftesbury

Le théâtre de Shaftesbury a été conçu pour les frères Walter et Frederick Melville par Bertie Crewe et a ouvert le 26 décembre 1911 avec une production des Trois Mousquetaires, en tant que New Prince's Theatre, devenant le Théâtre du Prince en 1914. Il avait une capacité de 2.392 stade 31 '10 "de large par 31' de profondeur.



En 1919, le théâtre connaît un succès considérable avec une saison de 18 semaines d'opéras de Gilbert et Sullivan, présentée par la Compagnie D'Oyly Carte Opera. Ceux-ci sont devenus une attraction régulière au théâtre dans les années 1920, entrecoupées de séries de productions théâtrales transférées d'autres lieux. Basil Rathbone apparut au Prince's Theatre en mai 1933 lorsqu'il joua Julian Beauclerc dans une reprise de Diplomacy. La Rose de Perse a été rétablie au théâtre en 1935. La Carte D'Oyly est revenue en 1942.



Le théâtre a été vendu à EMI en 1962, et est devenu le théâtre de Shaftesbury l'année suivante. Les productions de Broadway qui ont été transférées au théâtre pour de longues séries dans les années 1960 comprenaient Gentlemen Prefer Blondes (1962), Comment réussir dans les affaires sans vraiment essayer (1963) et Little Me (1964).



Une partie du plafond tomba le 20 juillet 1973, forçant la fermeture de la comédie musicale Hair, après 1 998 représentations. Le Shaftesbury fut presque victime du réaménagement, mais une campagne d'Equity réussit à placer le théâtre sur la «liste statutaire des bâtiments d'intérêt architectural ou historique spécial», et le théâtre fut classé par English Heritage en mars 1974.



Le théâtre a rouvert avec West Side Story un an plus tard. Longs runs dans les années 1980 inclus They're Our Song (1980) et Follies (1987). La décennie suivante comprenait de longs passages de Kiss of the Spider Woman (1992), Eddie Izzard: Definite Article (1995) et Rent (1998). Pendant le redéveloppement du Royal Opera House à Covent Garden, à la fin des années 1990, le théâtre a été réservé comme lieu alternatif à Londres pour des spectacles comme Paul Bunyan de Benjamin Britten. Une série de comédies musicales suivies.

Shaftesbury Theater Ownership

Le lieu est actuellement détenu par The Theatre of Comedy Company, qui possède le lieu depuis 1984.



En mars 2006, le théâtre de 1 400 places a fait l'objet d'une importante rénovation, avec réaménagement de l'ensemble des stalles et du cercle de la robe, redécoration et réaménagement de la partie avant de la maison. Depuis sa réouverture, le théâtre a accueilli plusieurs reprises, dont la première européenne du succès de Broadway, Hairspray, qui a été inauguré en octobre 2007 et clôturé en mars 2010. Flashdance The Musical a ouvert ses portes au théâtre en octobre 2010. Rock Of Ages est le dernier spectacle à ouvrir au théâtre de Shaftesbury.



Shaftesbury Theatre Productions notables



Messieurs préfèrent les blondes (1962)

Comment réussir en affaires sans vraiment essayer (1963-64)

Petit Moi (1964-65)

Accent! (1965-1966)

Cheveux (20 septembre 1968 - 20 juillet 1973)

West Side Story (1974)

Ils jouent notre chanson (1er octobre 1980 - 8 mai 1982)

Deux en un (1984)

Follies (juillet 1987 - février 1989)

Hors service (1990)



Shaftesbury Theatre Productions récentes



Baiser de la femme araignée (20 octobre 1992 - 17 juillet 1993)

Carrousel (16 septembre 1993 - 27 mars 1994)

Tommy (5 mars 1996 - 8 février 1997)

Loyer (12 mai 1998 - 30 octobre 1999)

Millie profondément moderne (21 octobre 2003 - 26 juin 2004)

Bat Boy: The Musical (27 août 2004 - 15 janvier 2005)

Les Far Pavilions - The Musical (24 mars 2005 - 17 septembre 2005)

Daddy Cool - The Musical (15 août 2006 - 17 février 2007)

Fame: The Musical (4 mai 2007 - 1 septembre 2007)

Hairspray: The Musical (11 octobre 2007 - 28 mars 2010)

Burn The Floor (21 juillet 2010 - 4 septembre 2010) avec Ali Bastian

Flashdance (26 septembre 2010 - 15 janvier 2011)

Comedy Rush (2 représentations seulement: 24 février 2011 et 24 mars 2011)

Derren Brown - Svengali (8 juin 2011 - 16 juillet 2011)

Rock Of Ages (31 août 2011 - 11 février 2012)

D'ici à l'éternité (30 septembre 2013 -)