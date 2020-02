The Savoy Theatre, est un théâtre de Londres West End sur le Strand dans la ville de Westminster. Il a une capacité de 1 158 places assises. Le théâtre, inauguré le 10 octobre 1881, a été construit par Richard D'Oyly Carte (1844 - 1901) sur le site de l'ancien palais de Savoie à Londres en tant que vitrine des œuvres de Gilbert et Sullivan, connues sous le nom de Savoy Operas Par conséquent. Plus tard, l'Hôtel Savoy a été construit à côté de lui.



Dessiné par C. I. Phipps et décoré par Collinson & Locke, le Théâtre Savoy, considéré comme le théâtre le mieux équipé d'Europe, a ouvert ses portes le 10 octobre 1881 avec un transfert de l'Opéra Comique de Gilbert et de l'opéra Patience de Sullivan. Construit à l'instigation de l'Impresario Richard D'Oyly Carte, qui voulait son propre théâtre pour mettre en scène les œuvres de Gilbert et Sullivan, le Savoy est devenu célèbre en tant que premier bâtiment public au monde à être éclairé par des lumières électriques incandescentes et dans un de façon ou d'une autre, il a été flamboyant depuis.



Le 3 juin 1929, l'auditorium victorien fut envahi par les ouvriers et démoli et, 135 jours plus tard, "un palais brillant s'était levé", miracle magique du modernisme construit par Rupert D'Oyly Carte avec Frank Tugwell comme architecte et décoratif. par Basil Ionides. Le Théâtre a rouvert le 21 octobre 1929 avec une reprise des Gondoliers de Gilbert et Sullivan, conçus par Charles Ricketts et dirigés par le Dr Malcolm Sargent.



Aimé, et finalement listé, l'auditorium du Savoy Theatre, ravagé par le feu aux premières heures du 12 février 1990, a maintenant été triomphalement recréé de manière éblouissante sous la direction de l'ancien président du théâtre, Sir Hugh Wontner, et de l'éminent architecte Sir William Whitfield. L'auditorium et les espaces publics ont été fidèlement restaurés à la vision de 1929 de Tugwell et Ionides.



Le théâtre a rouvert le 19 juillet 1993 en présence de SAR la Princesse de Galles avec un Gala Royal interprété par le Ballet National Anglais. En hommage à Gilbert et Sullivan, l'ouverture à Patience a été jouée et le programme de la saison incluait le ballet spécialement commandé par Wayne Sleep Savoy Suite avec la musique de Sullivan arrangée par Carl Davis.



L'intérêt pour la réouverture du Savoy Theatre était sans précédent, avec une couverture médiatique mondiale, qui s'est poursuivie tout au long du Times World Chess Championship, remporté par Garry Kasparov. La production théâtrale est revenue avec les valeurs relatives de Noël Coward. Cela a été suivi par Travesties de Tom Stoppard, avec Anthony Sher, et en 1994, la comédie musicale She Loves Me avec Ruthie Henshall et John Gordon Sinclair. Puis vint Dead Funny de Terry Johnson; Les portes communicantes d'Alan Ayckbourn, avec Angela Thorne; J B Priestley Quand nous sommes mariés, avec Dawn French, Alison Steadman et Leo McKern; et Plunder de Ben Travers, avec Griff Rhys Jones et Kevin McNally.



En 1997, le Groupe Savoy confie la gestion du théâtre à un groupe dirigé par Sir Stephen Waley-Cohen. Depuis 1997, les productions incluent Simon Callow dans The Importance of Being Oscar; Pet Shop Boys en concert, Ian Richardson dans The Magistrate; Edward Fox dans une lettre de démission; la production de Richard III de la Royal Shakespeare Company, avec Hayden, Robert Lindsay et Hayden, de Noël Coward, avec Geraldine McEwan. L'année 2000 a vu le retour triomphant de la Compagnie D'Oyly Carte avec une production traditionnelle du HMS Pinafore; Le retour de Donald Sutherland à la scène dans Enigmatic Variations et une deuxième saison d'Oyly Carte des Pirates de Penzance et de l'Antarctique par David Young.



La Carte D'Oyly est revenue au début de l'année 2003 avec le HMS Pinafore, suivi de Bea Arthur au Savoy, de John Steinbeck Of Mice and Men, Peter Pan et The Pirates of Penzance. Cela a été suivi par le mariage de Figaro et le Barbier de Séville exécuté par The Savoy Opera Company. Ces productions ont eu lieu en avril, mai et juin 2004.



Cela a été suivi par les saisons de Lorna Luft dans Songs My Mother Taught Me et l'excitante nouvelle salsa Musderous Instincts. Blithe Sprit de Noël Coward a ouvert ses portes en novembre 2004 et s'est déroulé jusqu'en mai 2005.

The Savoy Theatre: productions récentes et actuelles

Ne jamais oublier (mai 2008 - novembre 2008)

Carrousel (novembre 2008 - juin 2009)

Légalement blonde (janvier 2010 - avril 2012)

Cabaret (octobre 2012 - janvier 2013)

Let It Be (Février 2013 - Février 2014)

Sale canailles pourries (mars 2014 - mars 2015)

Guys and Dolls (décembre 2015 - mars 2016)

Funny Girl (avril 2016 -)