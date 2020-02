Le Queen's Theatre est un théâtre de London West End sur l'avenue Shaftesbury, à côté du théâtre Gielgud. Les théâtres ont été conçus comme des jumeaux par W. G. R. Sprague au début du 20ème siècle. Le théâtre a ouvert en 1907 et, contrairement au Gielgud, dont l'extérieur a peu changé, la façade du Queen's Theatre a été frappée par une bombe allemande en septembre 1940, de sorte que le théâtre a aujourd'hui une coquille moderne et un intérieur édouardien. Le Queen's Theatre a vu des talents tels qu'Edith Evans, George Bernard Shaw, John Gielgud, Noel Coward, Kenneth Branagh, Miranda Richardson, Nigel Hawthorne, Jane Lapotaire, Alec Guinness, Fiona Shaw et Maggie Smith.



L'ouverture du Queen's Theatre n'a pas été couronnée de succès comme on l'avait espéré avec Sugar Bowl, une comédie qui a couru pour seulement 36 représentations. Cela a été suivi par une succession de comédies et de pièces de théâtre tout aussi éphémères. Ce n'est qu'en 1914 que le théâtre connaît son premier grand succès avec Potash et Perlmutter de Montague Glass.



À la fin des années 1920, deux pièces ont fait sensation au Queen's Theatre. Le premier était la pièce résolument anti-guerre de Miles Malleson, The Fanatics. Il a fait sensation parce qu'il a été l'un des premiers à discuter des problèmes sexuels et conjugaux comme jamais auparavant. Le second était un procès pour meurtre américain appelé Le Procès de Mary Dugan.



Depuis avril 2004, le théâtre a accueilli la production de Les Miserables de Cameron Mackintosh qui a été transférée, après 18 ans du Palace Theatre, à seulement 100 mètres de la route. La comédie musicale a fêté son 20ème anniversaire sur le site le 8 octobre 2005 et dépassera Cats en tant que la plus longue comédie musicale de tous les temps le 8 octobre 2006 si elle continue.



The Queen's Theatre: productions récentes et actuelles



Le Hobbit (28 novembre 2001 - 9 février 2002)



Umoja: Esprit de convivialité (18 juin 2002 - 31 août 2002)



Le Rocky Horror Show (23 juin 2003 - 5 juillet 2003)



Cyberjam (23 septembre 2003 - 3 janvier 2004)





Les Misérables (12 avril 2004 -)