Le New London Theatre est un théâtre du West End situé à l'angle de Drury Lane et Parker Street à Covent Garden, dans le quartier londonien de Camden. Le théâtre actuel a été conçu par Paul Tvrtkovic et peut accueillir 960 personnes réparties sur 2 niveaux. Le bâtiment comprend également un parking souterrain, un lieu de cabaret, une discothèque au sous-sol, des boutiques et une tour résidentielle.



L'histoire du New London Theatre



Le théâtre moderne est construit sur le site des tavernes précédentes et des théâtres de music-hall, où un lieu de divertissement a été situé site depuis les temps élisabéthains. Nell Gwynn était associé à la taverne, connue sous le nom de Great Mogul à la fin du 17ème siècle, et présentait des divertissements dans une salle adjacente, comprenant des «glee clubs» et des «sing-songs». Le Mogul Saloon a été construit sur le site en 1847, qui était parfois connu sous le nom "Saloon turc ou le" Mogul Music Hall ". En 1851, il est devenu le Middlesex Music Hall, connu comme The Old Mo. Ce qui à son tour a été reconstruit le New Middlesex Theatre of Varieties, en 1911 par Frank Matcham pour Oswald Stoll.



En 1919, le théâtre a été vendu à George Grossmith, Jr. et Edward Laurillard, remis à neuf et rouvert comme le Winter Garden Theatre. Grossmith et Laurillard devinrent aussi les directeurs du Théâtre Apollo en 1920. Mais l'expansion de leur opération a causé Grossmith et Laurillard pour mettre fin à leur partenariat, avec Grossmith conservant le contrôle du Winter Garden.



Le Vagabond King est produit au New London Theatre, puis au Winter Garden en 1927 et, en 1929, Fred et Adèle Astaire jouent dans Funny Face. En 1930, Sophie Tucker a joué dans la comédie musicale Follow a Star de Vivian Ellis, et en 1923, Gracie Fields est apparu ici dans Walk This Way. En 1933, le théâtre accueille Lewis Casson dans On the Rocks de George Bernard Shaw, suivi en 1935 par Love on the Dole, avec Wendy Hiller. Le théâtre a fermé à la fin des années 1930, rouvrant en 1942. En 1945, il a accueilli une saison de Donald Wolfit, et en 1953, le témoin pour l'accusation d'Agatha Christie a joué. 1956 a vu The Water Gypsies par Vivian Ellis et A P Herbert; L'Hôtel Paradiso avec Alec Guinness, Douglas Byng, Irene Worth et Billie Whitelaw; et Tyrone Power a joué dans The Devil Disciple de Shaw. 1958 inclus Le Iceman Cometh.



Le théâtre a fermé définitivement en 1959 quand il a été vendu par la Rank Organisation à un développeur. Il a ensuite été vidé et est resté vacant jusqu'en 1965 pour être remplacé en 1973 par le bâtiment actuel et rebaptisé comme le New London Theatre actuel, Londres.

New London Theatre, Londres



L'auditorium du théâtre a ouvert ses portes avec un enregistrement télévisé de l'émission solo de Marlene Dietrich. Le théâtre a officiellement ouvert ses portes le 2 janvier 1973 avec une production de The Unknown Soldier et His Wife avec Peter Ustinov. Il a ensuite accueilli Grease, avec Richard Gere comme Danny. À partir de 1977, le théâtre a été utilisé comme studio de télévision pendant plusieurs années avant de redevenir un théâtre. Le plus grand succès du New London Theatre fut la comédie musicale Cats d'Andrew Lloyd Webber et Trevor Nunn, qui fut créée au théâtre le 11 mai 1981. Fermée en 2002, cette production devint la comédie musicale la plus ancienne de l'histoire du West End, étendant le New London Billets de théâtre à sa limite avec des spectacles à guichets fermés à long terme.



Le théâtre a accueilli la Personnalité sportive de l'année 1977 de la BBC et le snooker Masters de 1976 à 1978. En 1977, le théâtre a accueilli le concours A Song For Europe de la BBC, l'épreuve préliminaire pour le concours Eurovision de la chanson britannique. Cependant, le spectacle a été noirci à la télévision en raison d'une grève de dernière minute par des techniciens.





Même le fameux clip vidéo de la chanson We Are The Champions du groupe Queen a été tourné au New London Theatre en octobre 1977, qui a suivi une mineure de 70 minutes. concert.



Entre 2003 et 2005, le théâtre a accueilli la reprise par Bill Kenwright de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Joseph et l'incroyable Technicolor Dreamcoat. Le New London a également accueilli le transfert de la production hors-Broadway de Londres, Blue Man Group, qui a fermé ses portes en juin 2007 pour faire place à la Royal Shakespeare Company. productions de répertoire de The Seagull et King Lear, avec Ian McKellen. Au printemps 2008, une nouvelle adaptation musicale de Gone With The Wind a duré seulement deux mois. Nouvelle comédie musicale Imagine Cela a fermé après seulement être ouvert pendant un mois. La production actuelle est un transfert du cheval de guerre du Théâtre national. Le théâtre a été détenu depuis 1991 par Really Useful Theatres de Lloyd Webber.

New London Theatre Productions récentes et actuelles



Chats (11 mai 1981 - 11 mai 2002)

Umoja (6 septembre 2002 - 8 février 2003)

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (3 mars 2003 - 3 septembre 2005) par Andrew Lloyd Webber, avec Stephen Gately, Ian Watkins et Darren Day

Blue Man Group (du 10 novembre 2005 au 24 juin 2007)

Le King Lear de la SRC (14 novembre 2007 - 12 janvier 2008) de William Shakespeare, mettant en vedette Ian McKellen, Frances Barber, Romola Garai, Jonathan Hyde, William Gaunt et Sylvester McCoy.

The Seagull de la SRC (21 novembre 2007 - 12 janvier 2008) d'Anton Chekhov, avec Frances Barber, Ian McKellen, William Gaunt et Romola Garai.

Autant en emporte le vent - Une nouvelle comédie musicale (22 avril 2008 - 14 juin 2008) de Margaret Martin et Trevor Nunn, avec Darius Danesh, Jill Paice et Edward Baker-Duly

Imagine This - Une nouvelle comédie musicale (19 novembre 2008 - 20 décembre 2008) par Shuki Levy, David Goldsmith et Glenn Berenbeim

Cheval de guerre (31 mars 2009 -) de Nick Stafford, adapté du roman de Michael Morpurgo