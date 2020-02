The Criterion Theatre: Histoire et informations sur les sites



Le Criterion Theatre est un théâtre de Londres West End situé sur Piccadilly Circus dans la ville de Westminster, et est un bâtiment classé Grade II * et a une capacité officielle de 588.



En 1870, les traiteurs Spiers et Pond ont commencé le développement du site de l'Ours Blanc, une auberge de poste du XVIIe siècle. Un concours a été organisé pour la conception d'un complexe de salles de concert, Thomas Verity ayant été sélectionné parmi 15 participants. Il a été chargé de concevoir un grand restaurant, des salles à manger, une salle de bal et une salle de concert dans le sous-sol. La façade, qui était la façade du restaurant, a montré une influence de la Renaissance française en utilisant la pierre de Portland.



Après le début des travaux de construction, il a été décidé de transformer la salle de concert en salle de cinéma, et c'est ainsi qu'est né le Théâtre Criterion. Les noms des compositeurs, qui bordent les escaliers en mosaïque, ont été conservés et peuvent encore être vus. La nouvelle conception a placé le grand restaurant Criterion et les salles à manger au-dessus du théâtre, avec une salle de bal au dernier étage.



Lorsque Spires et Pond ont demandé un permis d'exploitation, les autorités étaient mécontentes parce que The Criterion Theatre était sous terre et éclairé au gaz, ce qui créait un risque de vapeurs toxiques. Le Metropolitan Board of Works a dû voter deux fois avant que la licence nécessaire ne soit délivrée, et il a fallu injecter de l'air frais dans l'auditorium pour éviter que le public ne soit asphyxié. Ce n'est qu'en octobre 1881, au Savoy, que le premier théâtre fut éclairé électriquement. Le bâtiment fut achevé en 1873 avec la décoration intérieure réalisée par Simpson et Son.



La première production du Criterion a été inaugurée le 21 mars 1874, avec le programme An American Lady écrit et interprété par Byron et un morceau de W. S. Gilbert, avec une musique d'Alfred Cellier intitulée Topsyturveydom. Gilbert était de retour au théâtre en 1877 avec sa farce, On Bail (une version révisée de son travail de 1874, Committed for Trial); en 1881, avec une autre farce, Foggerty's Fairy; et en 1892, avec un opéra comique, Haste to the Wedding, avec une musique de George Grossmith (une version lyrique de la pièce de théâtre de Gilbert en 1873, The Wedding March). Haste to the Wedding fut un flop, mais il introduisit George Grossmith, Jr., le fils du compositeur âgé de 18 ans, sur la scène londonienne. Le jeune Grossmith allait devenir une star majeure dans les comédies musicales édouardiennes.

La direction de The Criterion Theatre est transférée à Charles Wyndham lorsqu'il devient locataire en 1875 et que, sous sa direction, il devient l'une des premières maisons de comédie légères à Londres. La première production de ce nouveau directeur fut The Great Divorce Case, ouverte le 15 avril 1876. Quand Wyndham quitta la ville en 1899 pour ouvrir son propre théâtre, The Wyndham's Theatre (et ensuite le New Theatre, maintenant appelé Noel Coward Theatre, en 1903) il restait toutefois le locataire du Criterion, apportant diverses gestions et leurs sociétés.



En mars 1883, le Criterion Theatre ferme ses portes pour les modifications demandées par le Metropolitan Board of Works. Le pompage d'air frais dans l'auditorium vieux de dix ans, à une trentaine de pieds sous le niveau de la rue, a été jugé insatisfaisant. Thomas Verity a supervisé les modifications (Verity avait déjà conçu le Théâtre Comédie en 1881 et l'Empire Théâtre en 1882). Le nouveau puits de ventilation à accès direct signifiait couper une partie considérable du restaurant Criterion adjacent. De nouveaux couloirs ont été construits, avec plusieurs nouvelles sorties. L'auditorium a été reconstruit et la scène rééquipée. Les anciens vestiaires ont été démolis et de nouveaux construits. Plus important encore, l'électricité a été installée. Dramatic Notes (1884) déclare que The Criterion Theatre, transformé d'une boîte à bande étouffante en une maison pratique, belle et bien aérée, a rouvert le 16 avril. "D'autres modifications et redécorations ont eu lieu en 1902-03, quand le théâtre a été fermé. pendant sept mois.



Entre les guerres mondiales, les productions du Criterion Theatre incluaient des chaires musicales avec John Gielgud et, en 1936, une série de trois ans de French Without Tears qui a lancé la carrière de Terence Rattigan.



Pendant la Seconde Guerre mondiale, The Criterion a été réquisitionné par la BBC - en tant que théâtre souterrain, il a fait un studio idéal à l'abri du blitz de Londres - et les programmes de divertissement léger ont été enregistrés et diffusés en direct.



Après la guerre, le répertoire du Criterion Theatre London comprenait des œuvres d'avant-garde telles que Waiting for Godot de Samuel Beckett et des pièces d'Anouilh, Dario Fo et d'autres.



Dans les années 1970, le site du Criterion Theatre a été proposé pour réaménagement, ce qui a provoqué des protestations, car les gens craignaient que le théâtre ne soit perdu. En février 1975, le Comité de planification de la CGL a approuvé le développement à condition que le théâtre continue d'être utilisé de façon continue, continue et ininterrompue pendant le réaménagement. Tout au long des années 1970 et au début des années 1980, le comité théâtral d'Equity Save London organisa des manifestations de haut niveau (John Gielgud, Edward Woodward, Diana Rigg, Robert Morley et Prunella Scales), craignant que le théâtre ne soit encore perdu.



Dans les années 1980, l'édifice The Criterion Theatre a été acheté par Robert Bourne, magnat de la propriété et mécène des arts, et sa femme, l'imprésario du théâtre Sally Greene. Le couple a créé le Criterion Theatre Trust, un organisme de bienfaisance enregistré créé pour protéger l'avenir du Criterion dans le West End. D'avril 1989 à octobre 1992, le théâtre a été fermé alors qu'il subissait d'importantes rénovations à l'arrière et à l'avant de la maison. Pendant ce temps, le bloc qui existe aujourd'hui a été construit autour de lui. Après la rénovation, le Criterion conserve un auditorium victorien bien conservé avec une atmosphère intime.

Criterion Theatre: Productions récentes



Tom Foolery (5 juin 1980 - 30 mai 1981)



Hank Williams - Le spectacle qu'il n'a jamais donné (2 juin 1981 - 11 juillet 1981)



Ne peut pas payer? Ne paiera pas! (23 juillet 1981 - 11 juin 1983)



Woza Albert! (15 juin 1983 - 10 décembre 1983)



Courez pour votre femme (12 décembre 1983 - 4 mars 1989)



Ennio Marchetto (10 octobre 1992 - 17 octobre 1992)



Faire mieux (21 octobre 1992 - 28 novembre 1992)



Misère (17 décembre 1992 - 15 mai 1993)



Elégies pour les anges, les punks et les reines rageuses (28 juin 1993 - 24 juillet 1993)



Regarder à travers un oignon de verre - John Lennon dans Word & Music (18 octobre 1993 - 1er janvier 1994)



Dames déshonorantes (6 avril 1994 - 9 avril 1994)



Jack (18 mai 1994 - 16 juillet 1994)



Les frères Flying Karamazov: Juggle & Hyde (20 juillet 1994 -



3 septembre 1994)



Ma nuit avec Reg (21 novembre 1994 - 24 juin 1995)



Taking Side (30 juin 1995 - 9 décembre 1995)



Club des coeurs solitaires de la rue Rupert (19 décembre 1995 - 22 janvier 1996)



The Reduced Shakespeare Company (7 mars 1996 - 3 avril 2005)



Amajuba (24 avril 2005 - 21 mai 2005)



La comtesse (7 juin 2005 - 9 juillet 2005)



Le Gruffalo (19 juillet 2005 - 21 août 2005)



Ce que The Butler Saw (24 août 2005 - 22 octobre 2005)



Sinon Engagé (28 octobre 2005 - 28 janvier 2006)



Mack & Mabel (10 avril 2006 - 1er juillet 2006)



Star Wars - Raccourci (17 août 2006)





Théâtre Criterion: Production actuelle



Les 39 étapes (20 septembre 2006 -)