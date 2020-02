THEATRE D'ALDWYCH, LONDRES

Histoire du théâtre Aldwych



Origines



Le Aldwych a été construit en tant que paire avec le Théâtre Waldorf alors (maintenant appelé le Théâtre Novello), les deux étant conçus par W.G.R. Sprague. Financé par Seymour Hicks, en association avec l'impresario américain Charles Frohman, et construit par Walter Wallis de Balham, les décorations ornées étaient dans le style géorgien. Le théâtre a été construit sur le nouvellement construit Aldwych.



Le Théâtre Aldwych a ouvert ses portes le 23 décembre 1905 avec une production de Blue Bell, une nouvelle version de la pantomime populaire de Hicks Bluebell à Fairyland. En 1906, The Beauty of Bath de Hicks, suivi en 1907 par The Gay Gordons, a été joué au théâtre. En février 1913, le théâtre fut utilisé par Serge Diaghilev et Vaslav Nijinsky pour les premières répétitions du Sacre du Printemps avant sa première controversée à Paris plus tard dans l'année. En 1920, Basil Rathbone a joué Major Wharton dans The Unknown. De 1925 à 1933, le théâtre Aldwych est devenu la maison des farces de Ben Travers, également connues sous le nom de The Aldwych Farces. Les membres de la compagnie de Travers étaient Ralph Lynn, Tom Walls, Yvonne Arnaud, Norma Varden, Mary Brough, Winifred Shotter et Robertson Hare. En 1933, Richard Tauber a présenté et a joué dans une nouvelle version de Das Dreimäderlhaus à l'Aldwych sous le titre Lilac Time. Du milieu des années 1930 jusqu'à environ 1960, le théâtre appartenait à la famille Abrahams.

Années d'après-guerre et Royal Shakespeare Company



Vivien Leigh, qui avait remporté un Oscar pour la version cinématographique, est apparue en 1949 dans une production de A Streetcar Named Desire à l'Aldwych Theatre London, dirigée par son mari, Laurence Olivier. Bonar Colleano a partagé le rôle de Stanley.



Le 15 décembre 1960, après d'intenses spéculations, il fut annoncé que la Royal Shakespeare Company de Stratford-upon-Avon devait fonder ses productions londoniennes au Théâtre Aldwych pour les trois prochaines années. En fait, ils sont restés pendant plus de 20 ans, pour finalement déménager au Centre des Arts Barbican en 1982. Parmi les productions remarquables, citons La Guerre des Roses, Les Grecs et Nicholas Nickleby, ainsi que de nombreuses productions de Shakespeare.



Pendant les absences du RSC, le théâtre Aldwych accueillait les World Theatre Seasons, pièces étrangères dans leurs productions originales, invités à Londres par l'impresario Peter Daubeny, de 1964 à 1973 et enfin en 1975. Pour son implication avec le Théâtre Aldwych Les saisons de West End, courues sans conseil des arts ou autre appui officiel, Daubeny ont gagné le prix spécial de soirée standard en 1972.



En 1990-1991, Joan Collins a joué dans Private Lives au Aldwych Theatre de Londres. D'autres productions récentes notables sont énumérées ci-dessous. Le théâtre est mentionné dans la courte histoire de Julio Cortázar Instructions pour John Howell (Instrucciones para John Howell) dans l'anthologie All Fires the Fire (Todos los fuegos el fuego).



Le Théâtre Aldwych fait partie des nombreux théâtres du West End dont on dit qu'ils sont hantés.

Aldwych Theatre Productions Récentes



Un inspecteur appelle (du 25 août 1993 au 21 janvier 1995)



Indian Ink (27 février 1995 - 6 janvier 1996) par Tom Stoppard



Les champs d'ambroisie (31 janvier 1996 - 11 février 1996) par Joel Higgins et Martin Silvestri



Present Laughter (27 février 1996 - 20 avril 1996) par Noel Coward



Tolstoï (30 avril 1996 - 18 mai 1996) par James Goldman



Qui a peur de Virginia Woolf? (6 novembre 1996 - 22 mars 1997) par Edward Albee



Tom et Clem (14 avril 1997 - 26 juillet 1997) par Stephen Churchett



Life Support (5 août 1997 - 18 octobre 1997) par Simon Gray



Les garçons dans la bande (29 octobre 1997 - 20 décembre 1997) par Mark Crowley



Amy's View (14 janvier 1998 - 18 avril 1998) par David Hare



Whistle Down The Wind (1er juillet 1998 - 6 janvier 2001) par Andrew Lloyd Webber et Jim Steinman



The Secret Garden de la SRC (27 février 2001 - 2 juin 2001) par Marsha Norman et Lucy Simon



Canversion de Mahler (2 octobre 2001 - 3 novembre 2001) par Ronald Harwood



Thunderbirds FAB (11 décembre 2001 - 6 janvier 2002) par Andrew Dawson, Gavin Robertson de Gerry Anderson



Top Girls (9 janvier 2002 - 2 février 2002) par Caryl Churchill



Molly House de Mother Clap (8 février 2002 - 23 mars 2002) par Mark Ravenhill et Matthew Scott



Chambre Farce (8 avril 2002 - 29 juin 2002) par Alan Ayckbourn



Fame - The Musical (6 septembre 2002 - 22 avril 2006) par Jacques Levy et Steve Margoshes



Danser dans les rues (27 avril 2006 - 16 juillet 2006)



Dirty Dancing - L'histoire classique sur scène (28 septembre 2006 -) par Eleanor Bergstein



Une femme à talons ronds (30 novembre 2011 - 14 janvier 2012)





La production actuelle du théâtre Aldwych



Top Hat - La comédie musicale (avril 2012 -), par Irving Berlin