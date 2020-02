THÉÂTRE ROYAL DRURY LANE



Le Theatre Royal Drury Lane est un théâtre de Londres West End à Covent Garden, dans la ville de Westminster. Le bâtiment fait face à la rue Catherine (plus tôt nommé Bridges ou Brydges Street) et revient sur Drury Lane. Le bâtiment actuel est le plus récent des quatre théâtres du même endroit datant de 1663, ce qui en fait le plus ancien théâtre londonien. Pendant la majeure partie de cette période, l'un des rares théâtres de brevets jouissait d'un droit de monopole sur la production de pièces de théâtre «légitimes» (à savoir des pièces parlées plutôt que des opéras, des danses, des concerts ou des pièces musicales) à Londres.



THEATRE ROYAL DRURY LANE HISTOIRE



Le premier théâtre sur l'emplacement du théâtre Royal Drury Lane a été construit à la demande de Thomas Killigrew dans les premières années de la restauration anglaise. Les acteurs apparaissant à l'époque appelé Theater Royal dans Bridges Street, inclus Nell Gwyn et Charles Hart. Il a été détruit par le feu en 1672 et Killigrew a construit un plus grand théâtre dans le même endroit, conçu par Christopher Wren. Rebaptisé Théâtre Royal Drury Lane, il a ouvert ses portes en 1674. Ce bâtiment a duré près de 120 ans, sous la direction de Colley Cibber, David Garrick et Richard Brinsley Sheridan.



En 1791, sous la direction de Sheridan, le bâtiment fut démoli pour faire place à un théâtre encore plus grand qui ouvrit ses portes en 1794. Le 15 mai 1800, un attentat contre le roi George III eut lieu dans ce théâtre reconstruit. James Hadfield tira deux coups de pistolet la fosse vers le roi, qui était assis dans la loge royale. Les coups manqués par les pouces, Hadfield a été rapidement subjugué, et George, apparemment imperturbable, a ordonné la représentation de continuer.



Le 24 février 1809, seulement 15 ans après son ouverture, et malgré les précautions de sécurité incendie, le théâtre a de nouveau brûlé. Quand on a rencontré boire un verre de vin dans la rue tout en regardant le feu, Sheridan a été célèbre pour avoir dit: "Un homme peut sûrement être autorisé à prendre un verre de vin à son propre feu." Déjà sur le terrain financier le plus sec, Sheridan a été entièrement ruiné par la perte du bâtiment. Il s'est tourné vers le brasseur Samuel Whitbread, un vieil ami, pour obtenir de l'aide. Whitbread accepta de diriger un comité qui gérerait la compagnie et superviserait la reconstruction du théâtre, mais demanda à Sheridan de se retirer lui-même de la direction, ce qu'il fit entièrement en 1811.



L'édifice du Théâtre Royal Drury Lane, ouvert aujourd'hui, a été inauguré en 1812 par Benjamin Dean Wyatt, au nom du comité dirigé par Whitbread. Il a accueilli des acteurs aussi divers que l'acteur shakespearien Edmund Kean, l'enfant actrice Clara Fisher, le comédien Dan Leno, la comédie Monty Python (qui a enregistré un album de concert), et le compositeur et interprète musical Ivor Novello. Il a ouvert avec une production de Hamlet mettant en vedette Robert Elliston dans le rôle-titre. Le nouveau théâtre a fait quelques concessions vers l'intimité, places 3.060 personnes, environ 550 moins que le bâtiment précédent (bien que cette taille soit toujours considérée un théâtre extrêmement grand). En 1820, le portique qui se trouve encore à l'entrée principale du théâtre sur la rue Catherine a été ajouté, et en 1822, cinq ans après l'installation de l'éclairage au gaz, l'intérieur a subi un remodelage important. La colonnade qui longe le côté Russell Street du bâtiment a été ajoutée en 1831.



Aujourd'hui, le théâtre est la propriété d'Andrew Lloyd Webber et met généralement en scène le théâtre musical populaire. Le bâtiment actuel était classé Grade I par l'English Heritage en février 1958.





Théâtre Royal Drury Lane a été appelé l'un des théâtres les plus hantés du monde. L'apparition de presque tous les fantômes qui sont censés fréquenter le théâtre signale la bonne chance pour un acteur ou une production. Le fantôme le plus célèbre est "l'homme en gris", qui apparaît habillé comme un noble de la fin du 18ème siècle: les cheveux en poudre sous un chapeau de tricorne, une veste et un manteau ou une cape, des bottes d'équitation et une épée. La légende dit que l'homme en gris est le fantôme d'un homme poignardé au couteau dont les restes squelettiques ont été trouvés dans un passage latéral muré en 1848.