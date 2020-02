The Woman in Black au Fortune Theatre combine la puissance et l'intensité du théâtre en direct avec une qualité cinématographique inspirée du monde du film noir. Il donne au public une soirée de drames incessants alors qu'ils sont transportés dans un monde terrifiant et fantomatique.

Fêtant maintenant sa 30e année dans le West End avec plus de 7 millions de personnes ayant vécu pour raconter l'histoire, The Woman in Black est l'un des événements théâtraux les plus excitants, les plus captivants et les plus réussis jamais organisés.

Dans The Woman in Black, au Fortune Theatre, Arthur Kipps, un jeune notaire, est convoqué pour assister aux funérailles de Mme Alice Drablow, seule habitante de Eel Marsh House, inconsciente des secrets tragiques qui se cachent derrière les fenêtres à volets. Ce n'est que lorsqu'il aperçoit une jeune femme gâchée, habillée tout en noir, à l'enterrement, qu'un sentiment de malaise rampant commence à s'installer, un sentiment approfondi par la réticence des locaux à parler de The Woman in Black et de son terrible objectif.

Des années plus tard, en tant que vieil homme, il raconte ses expériences à un acteur dans une tentative désespérée d'exorciser les fantômes du passé. La pièce se déroule autour des conversations de ces deux personnages alors qu'ils interprètent les expériences du solicitor sur Eel Marsh il y a toutes ces années.

Présenté pour la première fois au Theater-By-The-Sea de Scarborough en 1987, il a atteint le West End en 1989. Le casting actuel de The Woman in Black est Richard Hope (Le Roi Lear, Hamlet, Much Ado About Nothing) comme Arthur Kipps. et Mark Hawkins (le rêve d'une nuit d'été, la nuit avant Noël) comme l'acteur.

Procurez-vous dès aujourd'hui vos billets pour Woman in Black, au Fortune Theatre, à Londres, pour vivre l'expérience théâtrale la plus terrifiante au monde!

"N'y va pas à moins que tu n'aies peur d'avoir peur" Sunday Mirror

"L'un des refroidisseurs de colonne vertébrale les plus brillants que vous rencontrerez" The Daily Telegraph

"Il n'y a pas de mystères à la longévité de ce spectacle; cela fonctionne parce que c'est un art très efficace "The Daily Express

"Un exercice merveilleux dans la colonne vertébrale picotant la tension, filé d'une narration et d'une mise en scène parfaitement rythmée" The Independent